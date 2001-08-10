В Южно-Сахалинске открылся российско-японский научный семинар
В стенах музея книги Антона Чехова «Остров Сахалин» в областном центре открылся российско-японский научный семинар «Лицом к лицу: тайны взаимопостижения». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.
Работа семинара проходит в рамках совместной деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова и СахГУ. Стартовавшая в прошлом году международная научно-образовательная программа «Здравствуй, Сахалин!» направлена на расширение сотрудничества между Россией и Японией через средства изучения языка и культуры соседствующих на Дальнем Востоке народов.
В первый день научной встречи, объединившей ученых из России, Японии, Республики Корея и Белоруссии, свой доклад с интригующим названием представила член-корреспондент Российской академии наук, доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Кортава. За образом удивившего слушателей «беременного мужчины» скрывался один из приемов эпатажа Давида Бурлюка, хорошо знавшего японский язык и называвшего Страну восходящего солнца «сибирской соседкой России». О «скромном обаянии японистики» рассказал заместитель директора по развитию Института русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Частных. Доктор филологических наук, профессор СахГУ Елена Иконникова не только поделилась сахалинскими эпизодами дневников Исикавы Такубоку, но и предложила собственный вариант перевода на русский язык самого известного стихотворения японского поэта:
Восточное море,
Маленький остров,
Белый песок…
В слезах моя душа,
Но я играю с крабом…
«Конечно, – делится Елена Иконникова, – в памяти многих поклонников японской поэзии обязательно всплывают стихи Такубоку в блестящем переводе Веры Марковой «На песчаном белом берегу…». Однако мой вариант перевода – это эксперимент, это призыв для молодых японистов внимательно и серьезно относиться к поэзии и искать те сокровенные слова, которые приблизят оригинал к его копии на другом языке».
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