Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2018
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15:12, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Урок «Пивной алкоголизм» провели в Поронайске

Отмечая всероссийский день трезвости, библиотека-филиал пгт Вахрушев не осталась в стороне и, руководствуясь словами «лучше предупредить, чем потом исправлять последствия», «отправилась» в школу. Ребята узнали, что День трезвости начали отмечать еще в царской России и сейчас возрождают его, чтобы хоть на один день всей страной отказаться от употребления спиртного. В беседе обсудили, какие преимущества есть у людей, ведущих трезвый образ жизни, стоит ли, вообще, начинать пробовать алкоголь, какие последствия ждут подростков в случае его употребления. Вспомнили, кто из российских (и не только) знаменитостей завершил свою жизнь из-за спиртного. Обращаясь к проблеме пивного алкоголизма, уточнили, существует ли такая проблема или все надумано. Просмотренные видеоролики о вреде пива и последствиях его частого употребления внесли свою лепту, а страшная «алкогольная» статистика стала для многих настоящим шоком, сообщили ТИА «Острова» в администрации Поронайского района.

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