Свой вариант книг для детей с нарушениями зрения представил центр «Активное образование»
Торжественно собран первый экземпляр тактильной книги для детей с нарушениями зрения. Проект по социальной поддержке детей был признан победителем грантового конкурса администрации города Южно-Сахалинска в феврале 2018 года, напомнили ТИА «Острова» авторы проекта.
- В стране повсюду идет работа по созданию доступной среды для инвалидов – где-то объекты приведены в соответствие, где-то – только приводятся. Мы зачастую с вами видим позитивное изменение различным социальным группам в обществе. Наш Учебный Центр тоже часто принимает участие в различных мероприятиях – одним из таких проектов стала «3D-библиотека» - создание тактильных книг для слабовидящих и слепых детей, - говорит Илона Волошина, руководитель проекта.
В тактильных книгах изложены фольклорные сказки – в графическом виде, с объемными рисунками и текстовым содержанием, оформленным с помощью шрифта Брайля. Основную художественную работу по разработке макетов выполнили ученики детского технопарка Учебного Центра во главе с преподавателем Викторией Владимировной. Ребята провели почти весь август в 3D-лаборатории «Активного Образования», занимаясь разработкой продукции и совершенствуя свое искусство работы в графических программах. Подготовленные графические макеты переводились в трехмерные модели, а после этого – печатались на 3D-принтерах.
- Одна страница книги имеет размер 12 на 12 сантиметров, высота – чуть больше, чем требования к шрифту Брайля по ГОСТу – из-за несущего слоя. Страницы выполнены из ABS-пластика – он устойчив к деформации с ходом времени, достаточно хорошо гнется, не хрупкий и не расслаивается, - добавляет руководитель детского технопарка Виктор Попов.
Подготовка и печать макетов заняла больше трех месяцев – из-за поиска правильного дизайнерского решения, размера листа, количества листов, разработки рисунков и, собственно, выбора фольклорных произведений.
После завершения основного производственного цикла пришла пора декорирования страниц и сбора книг в единое целое, переплет и обработка отпечатанных макетов. Эту роль взяли на себя посетители Центра трудоустройства и досуга молодых инвалидов, открывшийся в августе 2018 года. В результате такой волонтерской помощи часть готовых изделий была передана сюда же.
Теперь, обратившись в Центр досуга и трудоустройства, можно получить подобную книгу во временное пользование. Всего на данный момент доступно 5 различных произведений – «Каша из топора», «Теремок», «Морозко», «Лиса и журавль» и «Репка». Каждое изделие изготовлено в нескольких экземплярах. Авторы проекта планируют довести их количество до полусотни.
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