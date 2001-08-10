На площади в Южно-Сахалинске пройдут молодецкие забавы

22 сентября с 10.00 до 13.00 на площади им. Ленина в Южно-Сахалинске пройдет «Презентация дополнительного образования», посвященная 100-летию системы дополнительного образования. В рамках этого мероприятия будет представлена детская школа искусств «Этнос», сообщили ТИА «Острова» в этой самой школе.

На территории площади Ленина (за памятником) с 12.00 до 13.00 творческие коллективы, преподаватели и учащиеся детской школы искусств «Этнос» презентуют свою деятельность для гостей мероприятия. В программу презентации войдут песни, пляски, игры и молодецкие забавы. А также будет представлена информация о школе. Все это будет происходить в рамках муниципального мероприятия «Презентация дополнительного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск», посвященного 100-летию системы дополнительного образования».