На площади в Южно-Сахалинске пройдут молодецкие забавы
22 сентября с 10.00 до 13.00 на площади им. Ленина в Южно-Сахалинске пройдет «Презентация дополнительного образования», посвященная 100-летию системы дополнительного образования. В рамках этого мероприятия будет представлена детская школа искусств «Этнос», сообщили ТИА «Острова» в этой самой школе.
На территории площади Ленина (за памятником) с 12.00 до 13.00 творческие коллективы, преподаватели и учащиеся детской школы искусств «Этнос» презентуют свою деятельность для гостей мероприятия. В программу презентации войдут песни, пляски, игры и молодецкие забавы. А также будет представлена информация о школе. Все это будет происходить в рамках муниципального мероприятия «Презентация дополнительного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск», посвященного 100-летию системы дополнительного образования».
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:27 14 Сентября «Деловая Россия» поможет Сахалинской области улучшить взаимодействие власти и бизнеса
16:01 14 Сентября На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
17:10 14 Сентября В Южно-Сахалинске выяснили причины вспышки менингита
16:09 14 Сентября Новый рыборазводный завод начинает работу на Чеховке
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:49 Вчера Юные сахалинцы и волонтёры клуба «Бумеранг» побывали в местах кормления серых китов
- 14:35 Вчера Определился официальный бродкастер I зимних международных спортивных игр «Дети Азии»
- 13:40 Вчера Корейские студенты приехали на практику на Сахалин
- 12:58 Вчера Южно-сахалинские школы поддержали идею февральских каникул
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?