Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2018
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13:28, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Юных южносахалинцев приглашают принять участие в музыкальном конкурсе

Талантливых южносахалинцев приглашают принять участие в национальном музыкальном конкурсе «Во весь голос».  Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Юным исполнителям в возрасте от 13 до 17 лет необходимо до 25 октября подать заявку и прикрепить файл с видеозаписью своего выступления. Сделать это можно на сайте проекта http://www.вовесьголос.рф/. Там же опубликованы условия участия и вся подробная информация о конкурсе.

Участников музыкального проекта «Во весь голос» будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого такие известные артисты, как Олег Газманов, Сати Казанова, Дмитрий Маликов, Зара и другие.

Победитель проекта представит свою страну на Международном телевизионном музыкальном конкурсе «Во весь голос на весь мир».

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