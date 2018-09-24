Музей книги Чехова расскажет школьникам о Пушкине
Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» запустил культурно-просветительский проект «Музей-школе». Первыми его участниками стали ученики 3-10 классов школы № 32 Южно-Сахалинска, которые в течение недели будут знакомиться с передвижной выставкой «А. С. Пушкин. Жизнь и лира», участвовать в мастер-классах, слушать лекции и экскурсии. Об этом ТИА «Острова» рассказали в музее.
Также на протяжении недели специалисты музея подготовят ребят к «Литературному вечеру: под шорох страниц и песка», где школьники песком нарисуют иллюстрации к произведениям Александра Пушкина. Итогом работы музея на выезде станет «песочный» вечер, а также турниры по играм «Маршрутом Чехова» и «Острова Сокровищ».
Следующими участниками проекта «Музей-школе» станут школы № 31, № 5 села Троицкое, а также школа № 19 села Дальнее.
«Музей-школе» – проект, рассчитанный на цикл музейно-педагогических мероприятий в школе, направленных на приобщение школьников к ценностям культуры. На выбор предлагается передвижная выставка, которая работает в школе в течение недели, лекции и мастер-классы.
Песочная анимация эффективна в постижении художественных текстов. Школьников обучают этой необычной технике, а итогом становится красочный литературный вечер. Играя в настольные игры «Маршрутом Чехова» и «Острова Сокровищ», учащиеся узнают много интересных сведений о жизни и творчестве А. П. Чехова, а также углубляют знания в области географии, биологии и других предметов школьной программы, изучающих родной край. Победители будут отмечены сертификатами на бесплатное посещение музея, а также дипломами участников.
Записаться на мероприятия проекта «Музей-школе» можно по телефону: 43-65-09.
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