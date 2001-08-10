«Книжный клуб» откроется в Южно-Сахалинске
29 сентября жители Южно-Сахалинска станут участниками Всероссийского коммуникационного проекта «Книжный клуб», направленного на поддержку и популяризацию диалоговых форм воспитания, семейных ценностей и ответственного родительства. «Книжный клуб» откроется в ГБУК «Сахалинской областной универсальной научной библиотеке» 29 сентября в 15:00, сообщили ТИА "Острова" авторы проекта.
Всероссийский коммуникационный проект «Книжный клуб» поможет детям и родителям сблизиться, лучше понять друг друга, мамам и папам - узнать о преимуществах диалоговых форм воспитания. Кстати, наиболее актуальную и полезную информацию по воспитанию детей родители могут найти на Интернет-портале Я-родитель.
Родителям и детям будет предложен формат, в котором они смогут провести время с интересом и пользой друг для друга – совместное чтение и досуг в Книжном клубе. Семьям расскажут о книгах, чтение которых рождает добрые чувства и помогает понять друг друга, проведут увлекательные викторины, розыгрыши. Вместе с родителями книги почитают литераторы Южно-Сахалинска, для детей будет организована игровая зона с развивающими занятиями по книгам, участвующим в акции.
На празднике родители и дети смогут поучаствовать в конкурсах, по результатам которых получат книги от организаторов акции – Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Партнерами акции выступили издательства «Самокат» и «Альпина Дети».
Также у всех желающих будет возможность сфотографироваться на память в креативной фотозоне. В завершение мероприятия книги «Книжного клуба» будут переданы многодетным и приемным семьям Южно-Сахалинска.
«Акция «Книжный клуб» - для тех родителей, которые слушают и слышат своих детей, и тех, кто хочет этому научиться, тех, кто готов по-новому взглянуть на себя, на свою семью, понять, что проблемы и сложности есть у всех, но все они решаемы и первый самый главный шаг к семейному счастью – это шаг к своему ребенку. Этот шаг мы делаем, играя, разговаривая с детьми, читая те книги, которые им интересны», - отметила Нина Шахина, заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для справки:
Всероссийский коммуникационный проект «Книжный клуб» пройдет в десяти городах России, где сотни семей откроют для себя удивительный мир современной литературы для детей и родителей. Южно-Сахалинск станет восьмым городом, в котором пройдет акция «Книжный клуб». В клуб уже вступили жители Калуги, Белгорода, Пскова, Махачкалы, Ханты-Мансийска, Астрахани, Волгограда и, вслед за Южно-Сахалинском, вступят семьи Оренбурга (6 октября) и Улан-Удэ (13 октября).
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