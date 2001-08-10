Чехов-центр открыл гастроли в Хабаровске

Сахалинский Международный театральный центр им.А.П. Чехова дал старт гастролям в Хабаровске, которые завершатся 27 сентября. Чехов-центр покажет сказку для детей «У ковчега в восемь» и три вечерних спектакля: ажурную комедию «Дамский портной», грустную утопию «Прекрасное далеко» и постановку «Хапун». Всего на гастроли отправилась труппа из 43 человек, а художественное оформление спектаклей – декорации, костюмы, реквизит, - доставили в столицу Дальневосточного региона двумя фурами, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

На пресс-конференции, посвященной открытию гастролей, первый заместитель министра культуры Хабаровского края Марина Лоскутникова отметила, что культурный обмен среди регионов Дальнего Востока очень важен: «К нам приезжали с гастролями театры из Магадана, Якутии и вот, наконец, Сахалин! Наш театр, в свою очередь, гостит на островной земле. Я думаю, что сложившаяся традиция будет только крепнуть, и регионы смогут увидеть лучшие достижения друг друга».

Перед показом вечернего спектакля «Дамский портной» директора двух театров обратились с приветственными словами к зрителям. «Мы рады принимать на своей площадке замечательный коллектив Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова. Последний раз этот они были у нас в городе в 2005 году, тогда гастроли прошли с большим успехом и аншлагами, надеюсь, что в эти три дня Чехов-центр порадует наших зрителей», - сказал директор Хабаровского краевого театра драмы Алексей Туркалов.

Спектакль прошел на одном дыхании, а восторженные отзывы зрителей стали лишним подтверждением тому, что открытие прошло на позитивной ноте. Хабаровчанка Ольга Бендяк отметила хорошую игру артистов: «Я получила истинное удовольствие наблюдать за артистами на сцене. Главный герой замечательно пластичен, актрисы – красивые, глаз не оторвать, несколько актеров потрясли виртуозной игрой, когда один взгляд или мимика заставляет зрителя смеяться! Спасибо!»

А зрительница Любовь Краевая после просмотра спектакля пообещала купить билеты и на другие постановки Чехов-центра: «Не очень люблю комедии положений, но спектакль сахалинцев понравился. Очень необычные декорации, яркие костюмы. Посмотрев игру актеров, я уже выделила несколько любимчиков, обязательно пойду на «Хапуна», чтобы еще раз встретиться с ними».

Помимо спектаклей Чехов-центр привез для хабаровчан фотовыставку «PRO САХАЛИН. PRO ТЕАТР», на которой представлены работы театральных фотографов. Она расположилась в колонном зале Хабаровского краевого театра драмы и нашла живой отклик среди театралов.

На Сахалин гастрольная группа вернется 28 сентября.