«Сахалинский Арбат» в этом году состоится 9 октября
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает островных книголюбов посетить VIII областную библиоярмарку «САХалинский АРбат», которая состоится 9 октября 2018 года в сквере имени А. П. Чехова. Это значимое мероприятие ежегодно проходит при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Оно объединяет усилия издателей, книготорговых предприятий, писателей и библиотекарей, направленные на популяризацию книжной культуры среди жителей Сахалинской области. На библиоярмарке свои услуги, продукцию и достижения представляют островные библиотеки, ведущие издательства и книжные магазины региона, сообщили ТИА "Острова" в учреждении.
В этом году в рамках «САХалинского АРбата» состоятся встречи с писателями, будут оформлены выставки книжных новинок, творческих работ островных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Традиционно 9 октября вниманию горожан будет представлена галерея книжной и сувенирной торговли. На литературной площадке, которая ежегодно открывает программу библиоярмарки, перед южносахалинцами и гостями Южно-Сахалинска выступят островные поэты и прозаики, лауреаты литературного конкурса «Жизнь – вокруг нас», участниками которого стали 450 авторов, проживающих в разных регионах нашей страны и за её пределами.
Особое внимание на библиоярмарке всегда уделяется детской программе, которая направлена на формирование у юных островитян интереса к литературе и искусству. В этом году на «САХалинском АРбате» мероприятия для детей будут проходить в форме познавательных и увлекательных игр, викторин, мастер-классов. Также в рамках программы библиоярмарки юные сахалинцы смогут посетить творческую встречу с детскими писателями Натальей Капустюк и Еленой Долгих, которая состоится в областном художественном музее.
За время своего существования библиоярмарка «САХалинский АРбат» стала важным событием в культурной жизни региона. В 2018 году это значимое мероприятие будет посвящено 10-летию основания при СахОУНБ Центра чтения. В рамках библиоярмарки южносахалинцы и гости города смогут стать участниками увлекательного квеста «Писатели-юбиляры 2018 года». Одна из его «станций» будет посвящена Центру чтения СахОУНБ. Все, кто желает правильно ответить на вопросы этой «станции», должны познакомиться с материалами, которые представлены на сайте «Литературный мир Сахалина и Курил» и в блоге «Сахалин, Курилы – территория чтения. На страницах данных интернет-ресурсов можно найти много интересной информации, связанной с историей, проектами и мероприятиями Центра чтения СахОУНБ.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 11:19 Сегодня Коммунальщики напоминают предприятиям, что надо заплатить по долгам
- 08:50 Сегодня Всё больше потребителей электричества выбирают электронные квитанции
- 09:18 Сегодня Центробанк предупредил о пирамиде под названием «Кэшбери»
- 10:32 Сегодня Сахалинцы, купившие векселя через АТБ, призывают присоединиться к их пикету
13:00 20 Сентября До газификации котельных Тымовского района осталось два года
16:03 20 Сентября На заводе в Холмском районе закладывают икринки лосося
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
Выбор редакции
- 12:54 Сегодня Более 150 сотрудников южно-сахалинских школ и детских садов прошли курсы по оказанию первой помощи
- 12:41 Сегодня Сотрудники полиции пресекли ряд фактов незаконной реализации спиртного
- 12:37 Сегодня В Долинском районе грузовик столкнулся с поездом
- 09:18 Сегодня Центробанк предупредил о пирамиде под названием «Кэшбери»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?