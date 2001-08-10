«Сахалинский Арбат» в этом году состоится 9 октября

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает островных книголюбов посетить VIII областную библиоярмарку «САХалинский АРбат», которая состоится 9 октября 2018 года в сквере имени А. П. Чехова. Это значимое мероприятие ежегодно проходит при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Оно объединяет усилия издателей, книготорговых предприятий, писателей и библиотекарей, направленные на популяризацию книжной культуры среди жителей Сахалинской области. На библиоярмарке свои услуги, продукцию и достижения представляют островные библиотеки, ведущие издательства и книжные магазины региона, сообщили ТИА "Острова" в учреждении.

В этом году в рамках «САХалинского АРбата» состоятся встречи с писателями, будут оформлены выставки книжных новинок, творческих работ островных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Традиционно 9 октября вниманию горожан будет представлена галерея книжной и сувенирной торговли. На литературной площадке, которая ежегодно открывает программу библиоярмарки, перед южносахалинцами и гостями Южно-Сахалинска выступят островные поэты и прозаики, лауреаты литературного конкурса «Жизнь – вокруг нас», участниками которого стали 450 авторов, проживающих в разных регионах нашей страны и за её пределами.

Особое внимание на библиоярмарке всегда уделяется детской программе, которая направлена на формирование у юных островитян интереса к литературе и искусству. В этом году на «САХалинском АРбате» мероприятия для детей будут проходить в форме познавательных и увлекательных игр, викторин, мастер-классов. Также в рамках программы библиоярмарки юные сахалинцы смогут посетить творческую встречу с детскими писателями Натальей Капустюк и Еленой Долгих, которая состоится в областном художественном музее.

За время своего существования библиоярмарка «САХалинский АРбат» стала важным событием в культурной жизни региона. В 2018 году это значимое мероприятие будет посвящено 10-летию основания при СахОУНБ Центра чтения. В рамках библиоярмарки южносахалинцы и гости города смогут стать участниками увлекательного квеста «Писатели-юбиляры 2018 года». Одна из его «станций» будет посвящена Центру чтения СахОУНБ. Все, кто желает правильно ответить на вопросы этой «станции», должны познакомиться с материалами, которые представлены на сайте «Литературный мир Сахалина и Курил» и в блоге «Сахалин, Курилы – территория чтения. На страницах данных интернет-ресурсов можно найти много интересной информации, связанной с историей, проектами и мероприятиями Центра чтения СахОУНБ.