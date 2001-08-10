Фестиваль «Немое кино. Живая музыка» второй раз пройдёт в Южно-Сахалинске в октябре
Немые фильмы первой половины XX века снова получат голос в Южно-Сахалинске этой осенью. В течение октября раз в неделю сахалинские и приезжие музыканты переосмыслят четыре классических кинофильма, добавив им новое звучание., сообщили ТИА «Острова» в кинодосуговом объединении.
В этом году фестиваль посвящен юбилеям русских классиков. В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова), 125 лет – Владимиру Владимировичу Маяковскому, 190 лет – Льву Николаевичу Толстому, 9 ноября будем чествовать Ивана Сергеевича Тургенева – 200 лет. Каждый из фильмов программы имеет отношение к перечисленным властителям дум.
В рамках четвёртого заключительного киноконцерта кроме фильма, зрители услышат рассказ о взаимоотношениях литературы и кино от одного из ведущих киноведов России.
Фестиваль организован ГАУК «Кинодосуговое объединение» при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
Расписание киноконцертов:
03.10, 19:00. ККЗ «Комсомолец» – «Отец Сергий» (Яков Протазанов, 1918, по мотивам повести Л. Н. Толстого, 12+) – озвучивает пианист Сергей Вербицкий.
10.10, 19:00. ККЗ «Комсомолец» – «После смерти» (Евгений Бауэр, 1916, по мотивам рассказа И. С. Тургенева, 12+) – озвучивает группа «Манабозо».
17.10, 19:00. ККЗ «Комсомолец» – «Мать» (Всеволод Пудовкин, 1926, по роману М. Горького, 12+) – озвучивают Исай Арутюнян и Евгений Лашин (электронная музыка).
24.10, 19:00. ККЗ «Октябрь» – «Декабрюхов и Октябрюхов» (Алексей Смирнов, Александра Смирнова-Искандер, автор сценария – В. В. Маяковский, 1928, 12+) – озвучивают Сергей Летов (Roland Aerophone, Yamaha WX7, C-сопрано саксофон, пикколо флейта) и Аркадий Марто (электроника).
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