Сахалинские мультфильмы получили особое признание жюри международного детского кинофестиваля
В Германии подвели итоги престижного международного кинофестиваля REC for kids. Всего на рассмотрение жюри поступило 700 творческих работ, из них выбрали 70 финалистов. В конкурсный отбор прошли 2 островных мультфильма. «Пропащий дом» и «Слишком насыщенный день» на кинофестивале конкурировали с работами из Канады, Германии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, Армении, Швеции, Норвегии и Бразилии, сообщили ТИА «Острова» в фонде «Родные острова».
Жюри высоко оценили работу юных сахалинских мультипликаторов и их кураторов – педагогов из Санкт-Петербургской студии «Да!». Эксперты отметили, что в мультфильмах дети не боятся раскрывать свои мысли и получать ответы на те вопросы, которые их интересуют. Также особо отметили качество мультфильмов и технику, в которой они были созданы.
«Прекрасно нарисованные поэтические короткие мультфильмы для детей и созданные детьми», - так написано на официальном сайте международного кинофестиваля REC for kids.
Благодаря помощи регионального фонда «Родные острова» Миша Костенко, один из юных мультипликаторов, создавших картины, и его мама смогли принять участие в работе фестиваля, в котором помимо просмотров конкурсных работ были мастер-классы и воркшопы.
- Эмоции и впечатления только позитивные, - рассказывает Вера Костенко, – это невероятный опыт. И, самое главное, мы вернулись вдохновленные на новые творческие работы. Мише всегда нравилось рисовать, а с помощью мультипликации он смог оживить свои рисунки.
Полученные знания они привезли на Сахалин своим коллегам. В создании мультфильма принимают участие более 30 школьников и взрослых.
- Специальным дипломом фестиваля были награждены только 2 конкурсные работы. И особенно приятно, что среди победителей сахалинцы, - отмечает президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. – От всей души поздравляем всех ребят и педагогов, которые принимали участие в создании мультфильмов.
Сам Миша Костенко рассказал, что у него уже есть идея нового мультфильма, который он хочет создать. И к реализации своей творческой идеи он приступит, как только позволят уроки в школе.
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