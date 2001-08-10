В "Ночь китов" сахалинцы узнали о тайнах морских млекопитающих
На выходных клуб «Бумеранг» и группа помощи морским животным «Друзья океана» провели "Ночь китов", посвящённую природоохранному празднику Всемирный день морей.
«Ночь китов» - просветительское мероприятие для семей с детьми старше 5 лет и любителей природы всех возрастов. В течение 3х часов гости окунулись в мир морских млекопитающих, обитающих в Сахалинской области. На площадке под открытым небом одновременно работало 8 станций: все они рассказывали о разных сторонах жизни морских млекопитающих.
Сахалинцам повезло жить на острове - быть хранителями морских богатств очень интересно и почётно. "Ночь китов" помогла приоткрыть тайную жизнь океана, услышать его голоса, изучить нравы морских животных, узнать о спасении обитателей моря.
Организаторы праздника верят, что знания обладают силой. Понимание устройства подводного мира и законов жизни наших соседей по планете — морских животных, уважение к ним, делает людей мудрее. Делает сахалинцев настоящими людьми.
Также всем гостям праздника предложили подписать обращение в Росприроднадзор, который накануне праздника начал экспертизу материалов на выдачу разрешений для отлова косаток и белух в 2019 году. За вечер было собрано около 200 подписей против выдачи таких разрешений.
Юные сахалинцы также оставили свои послания в ящике пожеланий. Больше всего детских писем было с похожим содержанием - "Я хочу увидеть кита". Организаторы надеются, что это искреннее желание детей сбудется, и они смогут увидеть дельфинов и китов в море, на свободе.
В завершение праздника все участники, которые прошли станции и собрали целую коллекцию наклеек, получили памятные морские подарки.
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