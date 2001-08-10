Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2018
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В Южно-Сахалинске выступят мировые звезды джаза
10:53, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Семинар для руководителей коллективов коренных народов севера пройдет на Сахалине

С 8 по 14 октября в Ногликах пройдет семинар-практикум для руководителей национальных коллективов коренных малочисленных народов севера Сахалинской области. 

Семинар проведут специалисты в сфере народного художественного творчества, традиционной культуры КМНС и актерского мастерства.

От каждого национального ансамбля семи городов и сел Сахалинской области принимают участие представители коренных этносов.

В программе семинара:

  • хореография северного танца (нивхов, уйльтов, эвенков, нанайцев);
  • режиссура и мастерство актера;
  • сценическая речь;
  • деятельность ГБУК «СОЦНТ» в сфере возрождения, сохранения и развития культуры КМНС.

Всем участникам выдадут документы, удостоверяющие прохождение семинара-практикума.

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