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10:53, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Семинар для руководителей коллективов коренных народов севера пройдет на Сахалине
С 8 по 14 октября в Ногликах пройдет семинар-практикум для руководителей национальных коллективов коренных малочисленных народов севера Сахалинской области.
Семинар проведут специалисты в сфере народного художественного творчества, традиционной культуры КМНС и актерского мастерства.
От каждого национального ансамбля семи городов и сел Сахалинской области принимают участие представители коренных этносов.
В программе семинара:
- хореография северного танца (нивхов, уйльтов, эвенков, нанайцев);
- режиссура и мастерство актера;
- сценическая речь;
- деятельность ГБУК «СОЦНТ» в сфере возрождения, сохранения и развития культуры КМНС.
Всем участникам выдадут документы, удостоверяющие прохождение семинара-практикума.
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