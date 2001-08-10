В Южно-Сахалинске выступят мировые звезды джаза

Второй международный фестиваль «Сахалин – Хоккайдо Джаз» 30 и 31 октября объединит в островной столице лучших исполнителей России и Японии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

На сцене киноконцертного зала «Октябрь» выступят мировые звезды джазовой музыки – Игорь и Олег Бутман, Анастасия Лютова, Шуносуке Ишикава и Макото Курия.

Игорь Бутман – первый, кого вспоминают в разных уголках мира, говоря о российском джазе. В этом году в Южно-Сахалинске маэстро выступит со своим квинтетом. Музыканты играли на самых престижных фестивалях и концертных площадках: в Кремле перед Владимиром Путиным, а также за рубежом перед Биллом Клинтоном и китайским лидером Цзян Цзэминем.

Сахалинские ценители музыкального искусства услышат также один из самых востребованных и узнаваемых коллективов Москвы – LRK Trio. За свою карьеру Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов завоевали репутацию первоклассных музыкантов, стиль которых называют «новым течением» современной джазовой музыки России.

Жемчужиной «Сахалин – Хоккайдо Джаз» станет выступление Анастасии Лютовой и ее группы. Молодая джазовая исполнительница быстро получила признание музыкантов и расположение публики. Основу ее репертуара составляют хиты американской музыки 30–50-х годов прошлого века.

На островную сцену выйдет также Макото Курия со своим трио. Японский пианист известен особым стилем игры: душевные и прозрачно-тонкие тона и одновременно с тем острый ритм поражает публику по всему миру. Не менее выдающимся талантом обладает саксофонист из Страны восходящего солнца Шуносуки Ишикава и его квинтет.

Завершится международный музыкальный праздник в Южно-Сахалинске выступлением квартета Олега Бутмана – одного из самых ярких современных российских барабанщиков, покорившего своей игрой Америку и Россию.

В рамках фестиваля также состоится творческая встреча с Игорем Бутманом, мастер-классы Евгения Лебедева (рояль), Олега Бутмана (барабаны) и Макото Курия (рояль).

Главная цель «Сахалин-Хоккайдо Джаз» – укрепление доверия и взаимопонимания между странами, а также расширение горизонтов взаимного культурно‐гуманитарного сотрудничества и дружеских добрососедских связей между народами России и Японии. Международный музыкальный фестиваль проводит продюсерский центр Igor Butman Music Group при поддержке правительства Сахалинской области.