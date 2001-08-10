Мэр Южно-Сахалинска встретился с участниками конкурса «Поющие острова»
«Все вы уже победители!» - этими словами мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин открыл встречу с участниками II городского конкурса «Поющие острова» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Почетными гостями мероприятия стали председатель жюри, победитель третьего сезона проекта «Голос. Дети» Данил Плужников и его мама Ирина Владимировна, рассказали ТИА «Острова» в мэрии.
Многие мальчишки и девчонки впервые в жизни посетили администрацию города. Но, как настоящие артисты, практически сразу побороли в себе смущение и наперебой стали делиться впечатлениями об уже прошедших своих выступлениях.
Юная звездочка Маша Качайкина пришла вместе с мамой, известной сахалинской певицей Ларисой Качайкиной. Нынешний конкурс стал для девочки уже вторым. В прошлом году она завоевала бронзу, сейчас - серебро. Говорит, что в следующем придет за золотом.
А обладатель первого места в номинации «Художественное слово» Владислав Данилецкий рассказал, что победа в конкурсе стала важным событием в его жизни. Совсем скоро мальчик вместе с «коллегой по цеху» Димой Пислегиным, победителем в номинации «Вокальное исполнение», отправится в Москву. Экскурсионная программа в столице стала для парней подарком за первые места. Однако сегодня сюрприз ждал и сестер Мельниченко. Настя и Соня завоевали третье место, но их проникновенное пение никого не оставило равнодушным. По решению мэра Сергея Надсадина девочки тоже поедут в Москву.
- Я восхищен выступлением каждого из вас! Этот конкурс необходимо развивать, поддерживать и, бесспорно, продолжать. Отдельных слов благодарности заслуживают ваши родители и педагоги. Они делают великое дело! - отметил Сергей Надсадин.
Каждому участнику конкурса вручили памятные подарки, а Данил Плужников получил еще и приветственный адрес администрации Южно-Сахалинска. Сегодня он знакомился с городом. Специалисты департамента образования подготовили насыщенную экскурсионную программу. Данил с мамой побывал на «Горном воздухе», в краеведческом музее, храме на пр. Победы. Говорит, что впечатлений хватит надолго. В свою очередь Сергей Надсадин пригласил юного музыканта посетить Южно-Сахалинск в феврале, в дни проведения I зимних международных игр «Дети Азии».
Мэр пообщался и с родителями участников конкурса. В частности, Лариса Качайкина предложила (и остальные ее поддержали) изменить формат «Поющих островов»: сделать мероприятие не конкурсом, а фестивалем, и желательно областным, чтобы возможность поучаствовать в нем получили как можно больше ребят. Сергей Надсадин поручил департаменту образования города оперативно проработать данный вопрос.
Завершилась встреча совместным фото на память.
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