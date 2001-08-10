«Живые родники» зажурчат на Сахалине 10 октября

Международный фестиваль-конкурс по народному пению «Живые родники» в шестой раз пройдет на Сахалине с 10 по 15 октября. Об этом ТИА «Острова» сообщили организаторы.

Учредителем фестиваля является министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, организаторами — областной научно‐методический центр по образованию в сфере культуры и искусства и детская школа искусств "Этнос". Фестиваль‐конкурс "Живые родники" учрежден в 2003 году и трижды проводился на Сахалине в статусе дальневосточного межрегионального проекта. В 2012 году получил статус Международного. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития традиций народной культуры. В этом году в нем примут участие более 100 представителей Хабаровского и Приморского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области, а также исполнители национальной песни Республики Корея.

«Мы проводим фестиваль, чтобы сохранить, развить и приумножить традиций народной культуры, - отметила директор СОНМЦ Елена Манойленко. – Зрители Сахалинской области получают возможность увидеть, как российских, так и иностранных исполнителей. Сами участники и педагоги – возможность общения и обмена опытом. Что тоже важно в рамках развития и популяризации народной культуры».

Открытие фестиваля состоится в городском Доме культуры Родина 11 октября в 11 часов.

В программе фестиваля-конкурса: конкурс исполнителей по народному пению в номинации "Сольное пение" и "Ансамбли", мастер‐классы по сольному и ансамблевому народному пению от членов жюри, итоговый гала‐концерт победителей фестиваля‐конкурса, экскурсионная и культурная программа для участников и гостей фестиваля-конкурса, всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и развитие народно-певческой культуры в России: путь к истокам».

В составе жюри фестиваля-конкурса именитые мастера народного вокального искусства из Санкт-Петербурга.

Конкурсная программа будет проходить 11 и 12 октября в ГДК «Родина». По итогам жюри определит лауреатов I, II и III степени и дипломантов в каждой конкурсной номинации, которые будут награждены дипломами и призами.

Гала-концерт и церемония награждения победителей состоятся на сцене ККЗ «Октябрь» 14 октября в 16.00.