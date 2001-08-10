«Живые родники» зажурчат на Сахалине 10 октября
Международный фестиваль-конкурс по народному пению «Живые родники» в шестой раз пройдет на Сахалине с 10 по 15 октября. Об этом ТИА «Острова» сообщили организаторы.
Учредителем фестиваля является министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, организаторами — областной научно‐методический центр по образованию в сфере культуры и искусства и детская школа искусств "Этнос". Фестиваль‐конкурс "Живые родники" учрежден в 2003 году и трижды проводился на Сахалине в статусе дальневосточного межрегионального проекта. В 2012 году получил статус Международного. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития традиций народной культуры. В этом году в нем примут участие более 100 представителей Хабаровского и Приморского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области, а также исполнители национальной песни Республики Корея.
«Мы проводим фестиваль, чтобы сохранить, развить и приумножить традиций народной культуры, - отметила директор СОНМЦ Елена Манойленко. – Зрители Сахалинской области получают возможность увидеть, как российских, так и иностранных исполнителей. Сами участники и педагоги – возможность общения и обмена опытом. Что тоже важно в рамках развития и популяризации народной культуры».
Открытие фестиваля состоится в городском Доме культуры Родина 11 октября в 11 часов.
В программе фестиваля-конкурса: конкурс исполнителей по народному пению в номинации "Сольное пение" и "Ансамбли", мастер‐классы по сольному и ансамблевому народному пению от членов жюри, итоговый гала‐концерт победителей фестиваля‐конкурса, экскурсионная и культурная программа для участников и гостей фестиваля-конкурса, всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и развитие народно-певческой культуры в России: путь к истокам».
В составе жюри фестиваля-конкурса именитые мастера народного вокального искусства из Санкт-Петербурга.
Конкурсная программа будет проходить 11 и 12 октября в ГДК «Родина». По итогам жюри определит лауреатов I, II и III степени и дипломантов в каждой конкурсной номинации, которые будут награждены дипломами и призами.
Гала-концерт и церемония награждения победителей состоятся на сцене ККЗ «Октябрь» 14 октября в 16.00.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
18:02 28 Сентября Сегодня завершается первый очный этап конкурса «Учитель года России – 2018»
- 15:58 28 Сентября Южносахалинцев приглашают проверить свое сердце
- 15:03 28 Сентября Долинские полицейские раскрыли угон и кражу
- 18:09 28 Сентября В Сахалинской области продумывают новую систему оказания помощи женщинам
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
16:01 14 Сентября На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
Выбор редакции
- 18:15 Вчера На форуме «Сообщество» выяснили, оправдали ли себя инструменты развития Дальнего Востока
- 17:47 Вчера Мэр Южно-Сахалинска встретился с участниками конкурса «Поющие острова»
- 12:21 Вчера На время асфальтирования закроют участок улицы в Южно-Сахалинске
- 10:53 Вчера Семинар для руководителей коллективов коренных народов севера пройдет на Сахалине
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?