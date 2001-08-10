Артисты Чехов-центра отправились на гастроли в Тымовское

Не успели артисты Сахалинского Международного театрального центра им.А.П. Чехова вернуться с гастролей в Хабаровске, как снова отправились в путь. На этот раз спектакли Чехов-центра увидят жители Тымовского района Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Труппа театра в составе 23 человек, из которых 10 артистов, всего за 2 выходных дня покажут 5 спектаклей для детей и взрослых в 3 населенных пунктах. Для малышей впервые на гастролях покажут добрую сказку о настоящей дружбе «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки», а для вечернего просмотра рекомендована комедия «Боинг-Боинг», которая расскажет зрителям историю о приключениях парижского ловеласа и трех очаровательных стюардесс.

6 октября

10.00; 12.00 «Волшебная ночь, или ЦРДК «Юбилейный»

Когда оживают игрушки» (пгт.Тымовское)

19.00 «Боинг-Боинг» ЦРДК «Юбилейный»

(пгт.Тымовское)

7 октября

11.00 «Волшебная ночь, или ДК с.Кировское

Когда оживают игрушки»

14.00 «Волшебная ночь, или ДК с.Молодежное

Когда оживают игрушки»

«Тымовчане всегда с нетерпением ждут приезда Чехов-центра, очень любят их спектакли и с удовольствием ходят в театр. Очень ждем, - рассказала и.о. директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тымовская централизованная клубная система» Наталья Тиньгаева. - Билеты разобрали очень быстро, еще есть в продаже, но их осталось совсем немного. Так что, кто еще не успел купить - торопитесь!»

В Южно-Сахалинск гастрольная труппа театра вернется 8 октября.