Определились финалисты вокального направления арт-фестиваля «Заяви о себе»

Отборочный тур в вокальном направлении арт-фестиваля «Заяви о себе» прошел 8 октября в ДК «Родина» Южно-Сахалинска. Члены жюри отсмотрели около 80 номеров, сообщили ТИА «Острова» в Центре молодежных инициатив. В этом году участники демонстрировали свои вокальные данные в двух «весовых категориях» - на профессиональном и любительском уровне. Исполнители использовали все возможности, чтобы пройти в финал: одни сочиняли песни, другие играли на гитаре, кто-то пришел с подтанцовкой, а некоторые и вовсе выступали в темноте. Ограничение лишь одно – возраст. Принять участие могли молодые люди от 14 до 30 лет.

Алексей Мирошевский - член творческого объединения «Коллаж» Политехнического колледжа СахГУ. Молодой человек недолгое время самостоятельно занимается вокалом, но на отборочном туре показал сразу 3 вокальных номера. Среди них один сольный и два дуэтом.

- Я принимал участие в отборочном туре прошлого года, - делится Алексей, - за час подготовил номер, но в финал не прошел. В этом году подготовился основательней. Репетиции начались за неделю, с выбранными композициями выступили на Дне Учителя в колледже. Там песни всем понравились. И мы решились на три номера, ведь они неплохо получаются, нравятся нам и подходят.

В финал прошли 25 исполнителей и 2 музыкальные группы. Оценивали выступления солистка группы «Джаз тайм» Сахалинской филармонии Яна Александрова, руководитель вокального объединения "SkyFly" production Алена Винцковская, экс-солист группы «Пари» Дмитрий Гаранин, основатель школы коммуникации «Мост медиа» Юлия Ча, продюсер радиостанции «Love Radio» и интернет портала «Citysakh.ru» Александра Высоцкая.

- В этом году в разы увеличилось число молодежи, стремящейся петь, желающей заявить о себе. Отбор проходил на протяжении почти 5 часов. Чтобы прослушать каждого нам приходилось прерывать выступления. Хочется отметить, что мы, опытные вокалисты, все чаще и чаще пребываем в приятном удивлении не только от необычной подачи, но и от мастерства исполнителей, - рассказывает член жюри Алена Винцковская.

Уже в этот четверг, 11 октября в 10:00, ведущий информационного партнера фестиваля - «Love Radio» - Егор Стажков в прямом эфире поговорит с финалистами вокального направления. Своими впечатлениями и переживаниями будут делиться Анна Гурова, Анастасия Костенко, Артем Доронин, Алексей и Евгений Кофановы.

Организатором 8 Арт-Фестиваля «Заяви о себе» выступает Центр молодежных инициатив города Южно-Сахалинска совместно с ГАУК «Кинодосуговым объединением» и при поддержке Дома Культуры «Родина». Победители арт-фестиваля получат различные призы от организаторов и партнёров: компании «Dis_co», студии радости «Мед», компании «МТС», фотостудии «Соты», школы для девушек и женщин "Фактура", автокафе "ДиZeль", ЛСД "Лучшее состязание детективов», школы коммуникации "Мост Медиа" и информационных партнеров: «Сitysakh.ru» и «Love Radio».

Главный приз, денежную премию в размере 10 000 рублей от фонда «Родные Острова», получат обладатели первых мест. Студия звукозаписи "Solo&mono" подарит запись песни «под ключ» победителю номинации "Исполнители песен собственного сочинения" в направлении "Любители".

Финалисты вокального направления встретятся на одной сцене 20 октября в 15:00 в ККЗ «Октябрь». Вход свободный.