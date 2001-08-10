Концерт областного фестиваля-конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» пройдёт в Южно-Сахалинске

Заключительный концерт фестиваля-конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» состоится в Доме культуры «Родина» Южно-Сахалинска 13 октября в 17.00 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Событие проводится в целях создания условий для самореализации молодежи, организации профессионального творческого сообщества, формирования в молодежной среде уважительного отношения к своей стране, родной истории, культуре и традициям, гордости за Родину.

На Гала-концерт приглашены солисты и вокальные ансамбли из Александровска-Сахалинского, Поронайска, Макарова, Долинска, Холмска и Южно-Сахалинска.

В рамках события запланирован мастер-класс преподавателя Российской академии музыки имени Гнесиных Анастасии Рудольфовны Прокошевой. Мероприятие пройдёт 13 октября в 14.00 в Центральной детской музыкальной школе Южно-Сахалинска (ул. Невельского, 47). Участники получат возможность расширить свои профессиональные навыки, пообщаться с представителями музыкальной сферы, продемонстрировать свои вокальные возможности.

Организатором регионального фестиваля-конкурса «Я люблю тебя, Россия!» является министерство спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.