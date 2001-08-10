Островные кукольники выступят на «Петровском балагане»
Сахалинский театр кукол принимает участие в замечательном событии. С 12 по 14 октября в Калининградском областном театре кукол в шестой раз пройдет международный фестиваль театров кукол «Петровский балаган». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском театре кукол.
– Мы с удовольствием принимаем участие в калининградском фестивале, – делится художественный руководитель Сахалинского театра кукол Антонина Добролюбова, – во-первых, интересен сам Калининградский областной театр кукол. Мы с ним знакомы, примерно с 2000-го года и хотелось бы, чтобы наша дружба принимала более серьезный характер. Во-вторых, нам интересно познакомиться с другими театрами – участниками фестиваля, которые мы не знаем.
На фестиваль мы везем «Журавушку» – постановку, основанную на японской легенде. Выбор не случаен. Спектакль был поставлен только на сцене Сахалинского театра кукол одним из лучших режиссеров-кукольников, народным артистом РФ Станиславом Железкниным. К сожалению, уже ушедшему от нас. Он очень любил этот спектакль. В память Станиславе Федоровиче, мы бы хотели представить именно эту постановку.
Международный фестиваль театров кукол «Петровский балаган» проводится каждые два года. В этом году его участниками станут театры из Эстонии, Белоруссии, российские театры из Новокузнецка, Смоленска, Тамбова, Нижнего Новгорода, Тулы, Южно-Сахалинска, Калининграда.
Островные кукольники выступят перед калининградской публикой 14 октября.
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