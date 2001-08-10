Южно-сахалинским вокалистам преподали урок по пения
Педагог Российской академии музыки имени Гнесиных дала мастер-класс по вокалу для сахалинцев. Прибывшая в регион Анастасия Прокошева преподает на кафедре эстрадно-джазового пения всемирно известного музыкально-педагогического образовательного учреждения и является солисткой центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Встреча с именитой гостьей состоялась в минувшие выходные в рамках фестиваля-конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», организованного министерством спорта, туризма и молодёжной политики островного региона. В актовом зале Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска собрались не только участники предстоящего гала-концерта, но и юные дарования, которые только начинают постигать искусство владения голосом, а также их педагоги.
Мастер-класс проходил в формате дружеского общения. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, участница телешоу «Романтика романса», «Фактор А» и других проектов объяснила сахалинцам базовую технику вокального дыхания, показала упражнения на разогрев мышц лица, а также уделила внимание другим важным аспектам, с которых необходимо начинать каждое певческое занятие.
- Чтобы петь правильно, не нужно привязываться к какому-либо стилю, поскольку грамотное владение голосом является базой для всех направлений. Стили и приёмы – это второстепенное. На первом месте всегда должно стоять здоровье голосового аппарата исполнителя. Именно это позволит ему петь долгие годы и достичь высоких результатов в любом стиле, - отметила Анастасия Прокошева.
Далее общение плавно перетекло в интерактивный формат. Гостья работала с участниками на сцене и на живом примере объясняла азы грамотного пения.
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