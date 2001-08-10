В Холмске прошли обучающие семинары в рамках фестиваля «Музеи в XXI веке»

Холмский историко-культурный центр 16 октября стал на один день образовательной площадкой III регионального фестиваля «Музеи в XXI веке». На его территории прошла презентация проекта санкт-петербургских гостей, психологические тренинги и семинары. Об этом ТИА «Острова» рассказали в музее книги А.П. Чехова.

Отметим, выбор проведения обучающих мероприятий в Холмске связан с тем, что в 2016 году местный музей стал победителем фестиваля. На образовательные семинары приехали около 50 человек областных и муниципальных образований. Также своим опытом по ведению учета и комплектованию фондов с представителями школьных музеев поделились сотрудники литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

- В этот раз фестиваль «Музеи в XXI веке» идёт дольше – шесть дней. Это связано с тем, что помимо конкурсной программы мы включили ряд образовательных площадок. Например, вчера сотрудники музеев обучались проектной деятельности у экспертов из Нижнего Новгорода и Архангельска. В Холмске мы обучаем школьные музеи учетному делу и как необходимо хранить предметы. Также гости из Санкт-Петербурга и Уссурийска делятся своим опытом в проведении мероприятий, – рассказала президент Ассоциации музеев Сахалинской области Евгения Фирсова.

Прежде чем приступили к программе, с приветственным словом выступил исполняющий обязанности заместителя главы по социальным вопросам Холмского городского округа Валентин Муртазин.

- Мы рады вас видеть в Холмске. Желаю вам здесь хорошо поработать и получить положительные впечатления от города, – поприветствовал всех участников фестиваля Валентин Муртазин.

Открыла фестивальный день исполнительный директор фестиваля «Детские дни в Петербурге» Юлия Мацкевич. Она рассказала о том, как заинтересовать ребёнка участвовать в мероприятиях на примере их фестиваля:

- Чтобы заинтересовать ребёнка, нужно встать на его место и спросить: «Почему это мне должно быть интересно?» Если музейный педагог ставит себя на место ребят, то он найдет ответы на эти вопросы. Также взрослому человеку нужно присесть, чтобы понять какого роста дети. Например, у нас есть игровые маршруты от 8 до 12 лет. Во время их разработок, мы специально приседаем, подходим к витринам и смотрим, увидит ли ребёнок экспонат при своём росте, способен ли он физически выполнить те или иные задания. Важно в таких мероприятиях, чтобы не было занудства, и соблюдалась историческая достоверность, даже если она в игровой форме, – поделилась Юлия Мацкевич.

Об аспектах фондовой работы в музее, комплектовании и учёте экспонатов рассказал сотрудник книги Чехова «Остров Сахалин» представителям школ, которые работают в музейных комнатах. Как отметили участники семинара, им не хватает опыта работы и необходима площадка, где можно получить определённые знания и практические навыки:

- Школы испытывают проблемы в комплектовании, учете и хранения фондов. Мы хотим научиться правильно вести музейную работу и сохранять коллекции, которые у нас уже есть. За первую половину семинара мы узнали о классификации в фондах, и главным инструментом в учете экспонатов является инвентарная книга, – рассказала руководитель музейной комнаты средней школы села Горнозаводска Ольга Бакалец.

Также прошёл ещё один практический семинар по проектной деятельности в музее. Исполнительный директор Ассоциации музеев Сахалинской области Александра Ломтева рассказала участникам о том, как можно идею воплотить в проект и составить грамотно смету.

- Эксперты часто обращают внимание на цели, задачи и смету. Если цели и задачи расходятся, то проект не пропустят. Кроме этого нам рассказали, где искать спонсоров, и как их заинтересовать, – рассказала после семинара младший сотрудник музея книги Чехова «Остров Сахалин» Ксения Ващенкова.

12 октября открылся региональный фестиваль «Музеи в XXI веке». В нем принимают участие более 20 музеев Сахалинской области. В течение шести дней люди участвуют в образовательных семинарах, круглых столах, защищают проекты и выступают с докладами.

Целями и задачами фестиваля «Музеи в XXI веке» является поиск новых форм работы музеев, привлечение внимания руководителей учреждений, педагогов к эффективности использования потенциала малых музеев в образовательном процессе для учащейся молодёжи; выявление лучших инновационных идей и образцов музейных проектов для распространения опыта; повышение уровня деятельности муниципальных и школьных музеев.

На сегодняшний день завершился конкурс «Музейный проект». Итоги будут подведены 17 октября в 16.00 на торжественной церемонии закрытия, где будут награждены победители.

Проводится III региональной фестиваль музеев Сахалинской области «Музеи в XXI веке» Ассоциацией музеев островного региона при поддержке местного министерства культуры и архивного дела и компании «Сахалин Энерджи».