Победители сахалинского арт-фестиваля «Заяви о себе» запишут собственные песни

Популярные хиты и авторские дебюты, клубные хиты и военно-патриотические песни - в Южно-Сахалинске состоялся финал вокального направления арт-фестиваля «Заяви о себе». Субботний вечер в киноконцертном зале «Октябрь» провели около 30 музыкантов, свыше 50 организаторов и волонтеров и несколько сотен зрителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.

Участниками фестиваля стали молодые исполнители из Южно-Сахалинска и других районов острова. А оценивали вокалистов авторитетные судьи: солистка группы «Джаз тайм» Сахалинской филармонии Яна Александрова, руководитель вокального объединения SkyFly production Алена Винцковская, экс-солист группы «Пари» Дмитрий Гаранин, основатель школы коммуникации «Мост медиа» Юлия Ча, продюсер радиостанции «Love Radio» и интернет портала «Citysakh.ru» Александра Высоцкая, член попечительского совета регионального фонда «Родные острова» Игорь Янчук, генеральный директор компании «Строй мастер Сахалин», руководитель компании «Система» Александр Пьяников.

-Я давно люблю петь, но принять участие в конкурсе не решалась. В этом году мне 30 лет, и это единственная возможность спеть в этом конкурсе. Возможность уникальная, поэтому решила подготовиться основательно и «выстрелить»: выбрала сочинение популярного композитора, подготовила и сняла клип, подобрала образ и атрибутику. В зале сидят мои детки – это огромная поддержка, но при этом и большая ответственность, - поделилась Анастасия Костенко. Волнуясь, рассказывая о себе, девушка еще не знала, что все ее старания не напрасны и дебютное выступление станет победоносным.

При проставлении баллов жюри пользовались лишь двумя критериями. Первый - техника исполнения. Вокальные данные, чистота звучания, качество исполнения – решающие критерии при оценивании профессиональных исполнителей.

Второй пункт - подача. Здесь более креативными оказались любители. Но независимо от категории каждый участник старался сделать свое выступление незабываемым. Илья Алдаков самостоятельно снял клип, сопровождающий выступление. Анастасия Костенко станцевала с зонтом и осыпала зал осенними листьями. Дмитрий Апаев пришел на фестиваль вместе с коллективом «Electro dance», Татьяна Гетта показала мультфильм на своем платье. А для некоторых певцов единственным оружием стала гитара. С ней выступили Семен Водянов и Наталья Федорова.

-Сегодня мы лишний раз убедились, что не зря разделили все направления фестиваля. Участников было больше, чем в прошлом году в 2 раза! В зале было не меньше активности, чем на сцене. Ребят поддерживали кричалками, плакатами, танцами и, конечно же, все подпевали. С каждым годом мы растем и сложно представить, каким будет 10-ый юбилейный арт-фестиваль «Заяви о себе!» через 2 года, - рассказал директор ЦМИ Олег Гортованов.

А пока жюри подсчитывало баллы для всех присутствующих выступил Павел Алдаков. Студент Сахалинского колледжа искусств, солист Сахалинской филармонии исполнил ряд классических композиций. Аккомпанировала исполнителю концертмейстер Марина Шевченко.

И вот волнительные минуты. Жюри объявляют победителей, в зале не смолкают аплодисменты. Сильнейшими в категории «Профессионалы», исполнение песен известных авторов стали:

1 место - Дмитрий Апаев,

2 место - Виктория Малютенко,

3 место – Владимир Киносита.

В категория «Профессионалы», исполнение песен собственного сочинения места распределились следующим образом:

1 место - Группа «Медам»,

2 место - Алексей Кофанов,

3 место - Диана Югай.

Категория «Любители», исполнение песен известных авторов:

1 место - Анастасия Костенко,

2 место - Олеся Михеева,

3 место - Татьяна Гетта.

В категория «Любители», исполнение песен собственного сочинения победу одержали:

1 место - Эдуард Яшин,

2 место - Артем Доронин,

3 место - Илья Алдаков.

Победители в качестве призов получили сертификаты на запись песен. Еще один сертификат получил Дмитрий Апаев за самую активную и массовую группу поддержки.

Специальный приз от информационного партнера фестиваля радиостанции LoveRadio получили Евгений и Алексей Кофановы. Вокалисты запишут хит LoveRadio, который войдет в ротацию радиостанции.

Помимо дипломов и памятных статуэток, все участники получили призы от спонсоров и партнеров фестиваля. Организатором фестиваля выступил центр молодежных инициатив.