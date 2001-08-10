В сахалинской школе искусств «Этнос» отметят День рождения
5 ноября в 16.00 в Корейском культурном центре в Южно-Сахалинске произойдет сразу несколько событий в честь Дня рождения детской школы искусств «Этнос»: посвящение в первоклассники и чествование лидеров школьного рейтинга».
Традиционно большое праздничное мероприятие приурочено ко Дню рождению школы. Чествование лидеров школьного рейтинга имеет четкую цель: формирование и повышение учебной мотивации учащихся, раскрытие потенциала каждого ребёнка, выявление талантливых, одарённых детей, оказание им поддержки, помощи в дальнейшем продвижении. Ученики 4-9 классов, получающие награду за хорошую успеваемость, участие в богатой и многообразной творческой жизни школы передают эстафету первоклассникам, которые только делают первые шаги в мире искусства и творчества.
50 первоклассников русского и корейского отделения споют песню о школе «Этнос», выступят творческие коллективы – ансамбль корейского народного танца и ансамбль корейских ударных инструментов, а также русские фольклорные ансамбли.
Школе «Этнос» исполнилось 27, посвящают первоклассников на протяжении 18 лет, а традиция чествовать лидеров школьного рейтинга сложилась 4 года назад.
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