В сахалинской школе искусств «Этнос» отметят День рождения

5 ноября в 16.00 в Корейском культурном центре в Южно-Сахалинске произойдет сразу несколько событий в честь Дня рождения детской школы искусств «Этнос»: посвящение в первоклассники и чествование лидеров школьного рейтинга».

Традиционно большое праздничное мероприятие приурочено ко Дню рождению школы. Чествование лидеров школьного рейтинга имеет четкую цель: формирование и повышение учебной мотивации учащихся, раскрытие потенциала каждого ребёнка, выявление талантливых, одарённых детей, оказание им поддержки, помощи в дальнейшем продвижении. Ученики 4-9 классов, получающие награду за хорошую успеваемость, участие в богатой и многообразной творческой жизни школы передают эстафету первоклассникам, которые только делают первые шаги в мире искусства и творчества.

50 первоклассников русского и корейского отделения споют песню о школе «Этнос», выступят творческие коллективы – ансамбль корейского народного танца и ансамбль корейских ударных инструментов, а также русские фольклорные ансамбли.

Школе «Этнос» исполнилось 27, посвящают первоклассников на протяжении 18 лет, а традиция чествовать лидеров школьного рейтинга сложилась 4 года назад.