Областной форум юных краеведов начал работу в Южно-Сахалинске

Областной форум юных краеведов, участников движения школьников «Отечество», начал работу в Южно-Сахалинске. Его торжественное открытие состоялось 23 октября в Сахалинской областной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

– Этот форум – преемник туристско-краеведческих слётов, проходящих у нас ежегодно в полевых условиях. Но именно в таком формате мы проводим его впервые, – подчеркнула заместитель директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Татьяна Герус.

В текущем году акцент сделан на краеведческой работе учащихся, на подведении итогов прошедшего летнего туристического сезона, изучении самых интересных маршрутов и наработанных материалов. Мероприятие посвящено 100-летию дополнительного образования. Его задачей является патриотическое, духовно-нравственное развитие школьников, популяризация туристско-краеведческой деятельности.

Специалист министерства образования Татьяна Пономаренко объявила форум открытым и выразила признательность социальным партнёрам, без которых организовать это полезное мероприятие было бы невозможно. Содействие в работе форума оказывают Сахалинская областная универсальная научная библиотека, Сахалинский областной краеведческий музей, поисково-спасательный отряд МЧС России им. В. А. Полякова, Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ, экологический центр «Родник». Организатор – Областной центр внешкольной воспитательной работы.

В ходе церемонии открытия были вручены памятные сувениры и грамоты заслуженным деятелям педагогического труда, которые много лет работают в сфере туристско-краеведческой деятельности – это Л. Л. Медянникова, Е. И. Базылевич и Т. П. Шабалина (Корсаковский район), Н. А. Барков (Анивский район), Н. А. Храповицкая (Долинский район), Г. И. Сенченко (Углегорский район), И. В. Карогодина, А. С. Челноков, В. Ф. Анкудинов и В. Н. Шинкарёв (г. Южно-Сахалинск).

Почётные грамоты от Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, Федерации спортивного ориентирования России, Федерации спортивного туризма России и Союза краеведов России получили ряд учреждений: школа с. Соловьёвка (Корсаковский район), школа №3 г. Корсакова, Дом детского творчества г. Холмска, Центр детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, Областной центр внешкольной воспитательной работы.

В завершение церемонии открытия на сцене выступила эстрадная вокально-танцевальная студия «Новое поколение» с музыкальным подарком, после чего сразу начался первый этап форума – конкурс туристских маршрутов «Родной мой край».

В ходе двухдневной работы школьные команды также представят свои проекты в конкурсе маршрутов всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», проявят знания в интеллектуальном состязании «Сахалин – моя малая Родина» на площадках «Историческое наследие Сахалина», «Культурное наследие Сахалина», «Природа Сахалина и Курильских островов», «География Сахалина и Курильских островов».

Кроме того, юные краеведы совершат экскурсию на памятник природы регионального значения «Лягушка» (п. Весточка), где сотрудники поискового отряда им. В. А. Полякова проведут для них мастер-классы по туристской технике и безопасному поведению в лесу.

Закрытие областного форума с подведением итогов состоится 24 октября.