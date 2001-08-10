Областной форум юных краеведов начал работу в Южно-Сахалинске
Областной форум юных краеведов, участников движения школьников «Отечество», начал работу в Южно-Сахалинске. Его торжественное открытие состоялось 23 октября в Сахалинской областной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
– Этот форум – преемник туристско-краеведческих слётов, проходящих у нас ежегодно в полевых условиях. Но именно в таком формате мы проводим его впервые, – подчеркнула заместитель директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Татьяна Герус.
В текущем году акцент сделан на краеведческой работе учащихся, на подведении итогов прошедшего летнего туристического сезона, изучении самых интересных маршрутов и наработанных материалов. Мероприятие посвящено 100-летию дополнительного образования. Его задачей является патриотическое, духовно-нравственное развитие школьников, популяризация туристско-краеведческой деятельности.
Специалист министерства образования Татьяна Пономаренко объявила форум открытым и выразила признательность социальным партнёрам, без которых организовать это полезное мероприятие было бы невозможно. Содействие в работе форума оказывают Сахалинская областная универсальная научная библиотека, Сахалинский областной краеведческий музей, поисково-спасательный отряд МЧС России им. В. А. Полякова, Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ, экологический центр «Родник». Организатор – Областной центр внешкольной воспитательной работы.
В ходе церемонии открытия были вручены памятные сувениры и грамоты заслуженным деятелям педагогического труда, которые много лет работают в сфере туристско-краеведческой деятельности – это Л. Л. Медянникова, Е. И. Базылевич и Т. П. Шабалина (Корсаковский район), Н. А. Барков (Анивский район), Н. А. Храповицкая (Долинский район), Г. И. Сенченко (Углегорский район), И. В. Карогодина, А. С. Челноков, В. Ф. Анкудинов и В. Н. Шинкарёв (г. Южно-Сахалинск).
Почётные грамоты от Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, Федерации спортивного ориентирования России, Федерации спортивного туризма России и Союза краеведов России получили ряд учреждений: школа с. Соловьёвка (Корсаковский район), школа №3 г. Корсакова, Дом детского творчества г. Холмска, Центр детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, Областной центр внешкольной воспитательной работы.
В завершение церемонии открытия на сцене выступила эстрадная вокально-танцевальная студия «Новое поколение» с музыкальным подарком, после чего сразу начался первый этап форума – конкурс туристских маршрутов «Родной мой край».
В ходе двухдневной работы школьные команды также представят свои проекты в конкурсе маршрутов всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», проявят знания в интеллектуальном состязании «Сахалин – моя малая Родина» на площадках «Историческое наследие Сахалина», «Культурное наследие Сахалина», «Природа Сахалина и Курильских островов», «География Сахалина и Курильских островов».
Кроме того, юные краеведы совершат экскурсию на памятник природы регионального значения «Лягушка» (п. Весточка), где сотрудники поискового отряда им. В. А. Полякова проведут для них мастер-классы по туристской технике и безопасному поведению в лесу.
Закрытие областного форума с подведением итогов состоится 24 октября.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня За девять месяцев в Сахалинской области правопреемники получили почти 20 миллионов рублей
- 10:38 Сегодня Сахалинэнерго завершает подготовку энергообъектов к зиме
10:42 Сегодня В Южно-Сахалинске модернизируют спортплощадки
10:44 Сегодня "Сахалин" проиграл матч с "Крэйнс"
11:01 17 Октября За девять месяцев в сахалинским пенсионерам начислено более 27 миллиардов рублей
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
14:31 17 Октября В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
13:58 24 Сентября Южно-Сахалинск почти готов к отопительному периоду
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
Выбор редакции
- 15:01 Сегодня В Южно-Сахалинске пресекли деятельность подпольной стоматологии
- 14:52 Сегодня Военнослужащим Холмска напомнили о необходимости соблюдения ПДД
- 11:21 Сегодня В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
- 11:07 Сегодня В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?