Итоги областного форума юных краеведов подвели в Южно-Сахалинске

Церемония закрытия двухдневного краеведческого форума, в котором приняли участие около 60 школьников в возрасте 13–17 лет из 9 районов Сахалинской области, состоялась 24 октября в Областном центре внешкольной воспитательной работы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

В течение двух дней участники форума представляли свои туристические маршруты на конкурсе «Родной мой край», защищали проекты в рамках всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», состязались на интеллектуальных площадках «Историческое наследие Сахалина», «Культурное наследие Сахалина», «Природа Сахалина и Курильских островов», «География Сахалина и Курильских островов». Изюминкой слёта стал пеший поход к памятнику природы – останцу «Лягушка» в п. Весточка.

Заочным этапом форума стал конкурс художественной фотографии, который проводился на сайте Областного центра внешкольной воспитательной работы. Победители и призёры определялись интернет-голосованием в пяти номинациях: «Пейзаж», «Мир животных», «Искусство и образ природы», «Культура и традиции моего района», «Мои земляки». Помимо этого, экспертное жюри особо выделило три лучшие фотографии.

– Мы впервые провели народное голосование на сайте, и, как оказалось, с большим успехом, – отметила и. о. директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Татьяна Герус. – Думаю, что такой конкурс у нас станет традиционным, а присланные фотоматериалы окажутся полезны в краеведческой работе.

Награды победителям конкурсов вручили эксперты и организаторы форума: сотрудники Сахалинского областного краеведческого музея Ирина Буршина и Сахалинской областной библиотеки Ольга Нешпор, председатель правления экологического центра «Родник» Александра Зацаринная, преподаватель ЮСПК СахГУ Фёдор Поволкович, специалист министерства образования области Татьяна Пономаренко.

Призёры получили дипломы от сахалинского минобразования, сертификаты и памятные подарки. В перерывах между награждениями с концертными номерами выступал сводный хор гимназии №3 г. Южно-Сахалинска под руководством Георгия и Елены Румянцевых.

– Хочется, чтобы на этом форуме ваш образовательный процесс в плане краеведения и туризма не заканчивался, – пожелал ребятам напоследок Ф. Поволкович. – Надеюсь, мы обязательно с вами встретимся не только в аудиториях, но и на маршрутах.

Напомним, что областной форум юных краеведов впервые проводился в таком формате и был посвящён 100-летию системы дополнительного образования. Его организатор – Областной центр внешкольной воспитательной работы. Содействие в работе форума оказали Сахалинская областная универсальная научная библиотека, Сахалинский областной краеведческий музей, поисково-спасательный отряд МЧС России им. В. А. Полякова, Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ, экологический центр «Родник».

Призовые места на конкурсах распределились следующим образом:

Конкурс туристских маршрутов «Родной мой край»:

1. СОШ №4 Корсакова.

2. СОШ №2 Шахтёрска.

3. СОШ №1 Долинска.

Конкурс маршрутов всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию»:

1. СОШ №1 - пгт Ноглики.

2. СОШ - с. Сокол, Долинский район.

3. СОШ №4 Корсакова.

Конкурс художественной фотографии «Сахалин – мой дом родной»:

В общем зачёте:

1. Халимончик Даниил (СОШ №5 Углегорска).

2. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).

3. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

Номинация «Пейзаж»:

1. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).

2. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).

Номинация «Мир животных»:

1. Наседкина Алина (СОШ №4 Корсакова).

2. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

3. Бикзянов Роман (СОШ - с. Новое, Макаровский район).

Номинация «Искусство и образ природы»:

1. Малютина Алина (СОШ №1 - пгт Ноглики).

2. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).

3. Сторчаков Артём (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

Номинация «Культура и традиции моего района»:

1. Коноплёв Даниил (СОШ №1 Долинска).

2. Кузнецова Алина (СОШ №1 Долинска).

3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).

Номинация «Мои земляки»:

1. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

2. Коноплёв Даниил (СОШ №1 Долинска).

3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).

Интеллектуальный конкурс «Сахалин – моя малая Родина»:

В общем зачёте:

1. СОШ - с. Соловьёвка, Корсаковский район.

2. СОШ - с. Восток, Поронайский район.

3. МБУДО «ЦДЮТ» Южно-Сахалинска.

Номинация «Историческое наследие Сахалина»:

1. Аленчева Софья (СОШ №4 - с. Таранай, Анивский район).

2. Василевский Илья (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

3. Митрохина Ольга (СОШ - с. Соловьёвка, Корсаковский район).

Номинация «Культурное наследие Сахалина»:

1. Горбунов Дмитрий (МБУДО «ЦДЮТ» Южно-Сахалинска).

2. Самсунник Анна (МБОУ ДО «ДДТ» Холмска).

3. Сторчаков Артём (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

Номинация «Природа Сахалина и Курильских островов»:

1. Басманов Дмитрий (МБОУ ДО «ДДТ» Холмска).

2. Наседкина Алина (СОШ №4 Корсакова).

3. Кузнецова Алина (СОШ №1 Долинска).

Номинация «География Сахалина и Курильских островов»:

1. Комалова Диана (гимназия №1 им. А. С. Пушкина, Южно-Сахалинск).

2. Карпов Александр (СОШ - с. Новое, Макаровский район).

3. Шевёлкина Елизавета (СОШ - с. Сокол, Долинский район).

Призовые места на конкурсах распределились следующим образом:

Конкурс туристских маршрутов «Родной мой край»:

1. СОШ №4 Корсакова.

2. СОШ №2 Шахтёрска.

3. СОШ №1 Долинска.

Конкурс маршрутов всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию»:

1. СОШ №1 - пгт Ноглики.

2. СОШ - с. Сокол, Долинский район.

3. СОШ №4 Корсакова.

Конкурс художественной фотографии «Сахалин – мой дом родной»:

В общем зачёте:

1. Халимончик Даниил (СОШ №5 Углегорска).

2. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).

3. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

Номинация «Пейзаж»:

1. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).

2. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).

Номинация «Мир животных»:

1. Наседкина Алина (СОШ №4 Корсакова).

2. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

3. Бикзянов Роман (СОШ - с. Новое, Макаровский район).

Номинация «Искусство и образ природы»:

1. Малютина Алина (СОШ №1 - пгт Ноглики).

2. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).

3. Сторчаков Артём (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

Номинация «Культура и традиции моего района»:

1. Коноплёв Даниил (СОШ №1 Долинска).

2. Кузнецова Алина (СОШ №1 Долинска).

3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).

Номинация «Мои земляки»:

1. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

2. Коноплёв Даниил (СОШ №1 Долинска).

3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).

Интеллектуальный конкурс «Сахалин – моя малая Родина»:

В общем зачёте:

1. СОШ - с. Соловьёвка, Корсаковский район.

2. СОШ - с. Восток, Поронайский район.

3. МБУДО «ЦДЮТ» Южно-Сахалинска.

Номинация «Историческое наследие Сахалина»:

1. Аленчева Софья (СОШ №4 - с. Таранай, Анивский район).

2. Василевский Илья (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

3. Митрохина Ольга (СОШ - с. Соловьёвка, Корсаковский район).

Номинация «Культурное наследие Сахалина»:

1. Горбунов Дмитрий (МБУДО «ЦДЮТ» Южно-Сахалинска).

2. Самсунник Анна (МБОУ ДО «ДДТ» Холмска).

3. Сторчаков Артём (СОШ - с. Восток, Поронайский район).

Номинация «Природа Сахалина и Курильских островов»:

1. Басманов Дмитрий (МБОУ ДО «ДДТ» Холмска).

2. Наседкина Алина (СОШ №4 Корсакова).

3. Кузнецова Алина (СОШ №1 Долинска).

Номинация «География Сахалина и Курильских островов»:

1. Комалова Диана (гимназия №1 им. А. С. Пушкина, Южно-Сахалинск).

2. Карпов Александр (СОШ - с. Новое, Макаровский район).

3. Шевёлкина Елизавета (СОШ - с. Сокол, Долинский район).