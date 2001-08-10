Итоги областного форума юных краеведов подвели в Южно-Сахалинске
Церемония закрытия двухдневного краеведческого форума, в котором приняли участие около 60 школьников в возрасте 13–17 лет из 9 районов Сахалинской области, состоялась 24 октября в Областном центре внешкольной воспитательной работы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В течение двух дней участники форума представляли свои туристические маршруты на конкурсе «Родной мой край», защищали проекты в рамках всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», состязались на интеллектуальных площадках «Историческое наследие Сахалина», «Культурное наследие Сахалина», «Природа Сахалина и Курильских островов», «География Сахалина и Курильских островов». Изюминкой слёта стал пеший поход к памятнику природы – останцу «Лягушка» в п. Весточка.
Заочным этапом форума стал конкурс художественной фотографии, который проводился на сайте Областного центра внешкольной воспитательной работы. Победители и призёры определялись интернет-голосованием в пяти номинациях: «Пейзаж», «Мир животных», «Искусство и образ природы», «Культура и традиции моего района», «Мои земляки». Помимо этого, экспертное жюри особо выделило три лучшие фотографии.
– Мы впервые провели народное голосование на сайте, и, как оказалось, с большим успехом, – отметила и. о. директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Татьяна Герус. – Думаю, что такой конкурс у нас станет традиционным, а присланные фотоматериалы окажутся полезны в краеведческой работе.
Награды победителям конкурсов вручили эксперты и организаторы форума: сотрудники Сахалинского областного краеведческого музея Ирина Буршина и Сахалинской областной библиотеки Ольга Нешпор, председатель правления экологического центра «Родник» Александра Зацаринная, преподаватель ЮСПК СахГУ Фёдор Поволкович, специалист министерства образования области Татьяна Пономаренко.
Призёры получили дипломы от сахалинского минобразования, сертификаты и памятные подарки. В перерывах между награждениями с концертными номерами выступал сводный хор гимназии №3 г. Южно-Сахалинска под руководством Георгия и Елены Румянцевых.
– Хочется, чтобы на этом форуме ваш образовательный процесс в плане краеведения и туризма не заканчивался, – пожелал ребятам напоследок Ф. Поволкович. – Надеюсь, мы обязательно с вами встретимся не только в аудиториях, но и на маршрутах.
Напомним, что областной форум юных краеведов впервые проводился в таком формате и был посвящён 100-летию системы дополнительного образования. Его организатор – Областной центр внешкольной воспитательной работы. Содействие в работе форума оказали Сахалинская областная универсальная научная библиотека, Сахалинский областной краеведческий музей, поисково-спасательный отряд МЧС России им. В. А. Полякова, Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ, экологический центр «Родник».
Призовые места на конкурсах распределились следующим образом:
Конкурс туристских маршрутов «Родной мой край»:
1. СОШ №4 Корсакова.
2. СОШ №2 Шахтёрска.
3. СОШ №1 Долинска.
Конкурс маршрутов всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию»:
1. СОШ №1 - пгт Ноглики.
2. СОШ - с. Сокол, Долинский район.
3. СОШ №4 Корсакова.
Конкурс художественной фотографии «Сахалин – мой дом родной»:
В общем зачёте:
1. Халимончик Даниил (СОШ №5 Углегорска).
2. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).
3. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
Номинация «Пейзаж»:
1. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).
2. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).
Номинация «Мир животных»:
1. Наседкина Алина (СОШ №4 Корсакова).
2. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
3. Бикзянов Роман (СОШ - с. Новое, Макаровский район).
Номинация «Искусство и образ природы»:
1. Малютина Алина (СОШ №1 - пгт Ноглики).
2. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).
3. Сторчаков Артём (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
Номинация «Культура и традиции моего района»:
1. Коноплёв Даниил (СОШ №1 Долинска).
2. Кузнецова Алина (СОШ №1 Долинска).
3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).
Номинация «Мои земляки»:
1. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
2. Коноплёв Даниил (СОШ №1 Долинска).
3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).
Интеллектуальный конкурс «Сахалин – моя малая Родина»:
В общем зачёте:
1. СОШ - с. Соловьёвка, Корсаковский район.
2. СОШ - с. Восток, Поронайский район.
3. МБУДО «ЦДЮТ» Южно-Сахалинска.
Номинация «Историческое наследие Сахалина»:
1. Аленчева Софья (СОШ №4 - с. Таранай, Анивский район).
2. Василевский Илья (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
3. Митрохина Ольга (СОШ - с. Соловьёвка, Корсаковский район).
Номинация «Культурное наследие Сахалина»:
1. Горбунов Дмитрий (МБУДО «ЦДЮТ» Южно-Сахалинска).
2. Самсунник Анна (МБОУ ДО «ДДТ» Холмска).
3. Сторчаков Артём (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
Номинация «Природа Сахалина и Курильских островов»:
1. Басманов Дмитрий (МБОУ ДО «ДДТ» Холмска).
2. Наседкина Алина (СОШ №4 Корсакова).
3. Кузнецова Алина (СОШ №1 Долинска).
Номинация «География Сахалина и Курильских островов»:
1. Комалова Диана (гимназия №1 им. А. С. Пушкина, Южно-Сахалинск).
2. Карпов Александр (СОШ - с. Новое, Макаровский район).
3. Шевёлкина Елизавета (СОШ - с. Сокол, Долинский район).
Призовые места на конкурсах распределились следующим образом:
Конкурс туристских маршрутов «Родной мой край»:
1. СОШ №4 Корсакова.
2. СОШ №2 Шахтёрска.
3. СОШ №1 Долинска.
Конкурс маршрутов всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию»:
1. СОШ №1 - пгт Ноглики.
2. СОШ - с. Сокол, Долинский район.
3. СОШ №4 Корсакова.
Конкурс художественной фотографии «Сахалин – мой дом родной»:
В общем зачёте:
1. Халимончик Даниил (СОШ №5 Углегорска).
2. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).
3. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
Номинация «Пейзаж»:
1. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).
2. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).
Номинация «Мир животных»:
1. Наседкина Алина (СОШ №4 Корсакова).
2. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
3. Бикзянов Роман (СОШ - с. Новое, Макаровский район).
Номинация «Искусство и образ природы»:
1. Малютина Алина (СОШ №1 - пгт Ноглики).
2. Ше Эвелина (СОШ №1 Долинска).
3. Сторчаков Артём (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
Номинация «Культура и традиции моего района»:
1. Коноплёв Даниил (СОШ №1 Долинска).
2. Кузнецова Алина (СОШ №1 Долинска).
3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).
Номинация «Мои земляки»:
1. Ефимов Дмитрий (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
2. Коноплёв Даниил (СОШ №1 Долинска).
3. Пак Ксения (СОШ №4 Корсакова).
Интеллектуальный конкурс «Сахалин – моя малая Родина»:
В общем зачёте:
1. СОШ - с. Соловьёвка, Корсаковский район.
2. СОШ - с. Восток, Поронайский район.
3. МБУДО «ЦДЮТ» Южно-Сахалинска.
Номинация «Историческое наследие Сахалина»:
1. Аленчева Софья (СОШ №4 - с. Таранай, Анивский район).
2. Василевский Илья (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
3. Митрохина Ольга (СОШ - с. Соловьёвка, Корсаковский район).
Номинация «Культурное наследие Сахалина»:
1. Горбунов Дмитрий (МБУДО «ЦДЮТ» Южно-Сахалинска).
2. Самсунник Анна (МБОУ ДО «ДДТ» Холмска).
3. Сторчаков Артём (СОШ - с. Восток, Поронайский район).
Номинация «Природа Сахалина и Курильских островов»:
1. Басманов Дмитрий (МБОУ ДО «ДДТ» Холмска).
2. Наседкина Алина (СОШ №4 Корсакова).
3. Кузнецова Алина (СОШ №1 Долинска).
Номинация «География Сахалина и Курильских островов»:
1. Комалова Диана (гимназия №1 им. А. С. Пушкина, Южно-Сахалинск).
2. Карпов Александр (СОШ - с. Новое, Макаровский район).
3. Шевёлкина Елизавета (СОШ - с. Сокол, Долинский район).
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