Танцоры «Плэйданс» представят Сахалин на международном конкурсе в Республике Беларусь

Танцоры образцового ансамбля эстрадного танца «Плэйданс» представят Сахалинскую область на VII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Белорусские узоры». Мероприятие пройдет в Минске с 30 октября по 2 ноября.Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Вчера состоялась открытая генеральная репетиция программы, на которую были приглашены СМИ города.

Как рассказал художественный руководитель ГДК «Родина» Артем Хасанов, в адрес учреждения поступило приглашение от организаторов фестиваля. Учитывая лидирующие позиции коллектива, многолетний опыт успешных выступлений, в том числе международных, а также огромный вклад в развитие хореографического искусства города, было принято решение отправить на конкурс танцоров «Плэйданса».

- Поездка - это всегда радость детям, стимул к дальнейшему хореографическому развитию. Посмотрят на другие коллективы, сравнят себя. Когда приезжают домой, всегда появляется желание работать еще больше, отдавать себя полностью, - отметил руководитель ансамбля Николай Самусев. - Будем стараться показать себя и наш остров!

На конкурсную программу сахалинцы представят четыре композиции: две в направлении современной хореографии и еще две - эстрадной. В танцах отражены актуальные для современного общества темы: зависимость молодежи от гаджетов и неумение выстраивать живое общение, ухудшение экологии из-за небрежного отношения человека к природе, взаимодействие личности и социума. Номера поставили молодые и перспективные хореографы Александр Володин и Елизавета Самусева.

В организации творческого десанта из 17 танцоров и двух руководителей в Минск огромное содействие оказало руководство МБУ ГДК «Родина» (директор Римма Липеха) и региональный фонд «Родные Острова» (президент Александр Кан).

- Мы понимаем, как много дают детям такие поездки. Участие в фестивале позволит обменяться опытом, это повлияет на развитие хореографии всего Сахалина, - отметил Александр Кан. - Помощь в финансировании поездок - актуальное направление деятельности фонда. В 2018 году более 10 спортивных, интеллектуальных команд, творческих коллективов, спортсменов, вокалистов, мультипликаторов и других талантливых ребят выезжали на состязания и фестивали при нашем содействии. И мы рады, что все чаще они возвращаются победителями.

«Образцовый» ансамбль эстрадного танца «Плэйданс» образован в январе 1994 года. В его репертуаре более 60 хореографических постановок. Сегодня в коллективе занимается свыше 80 человек.