Южно-сахалинские танцоры представят Сахалинскую область на фестивале современного искусства
Фестиваль-конкурс современного искусства пройдет во Владивостоке на базе Всероссийского детского центра «Океан». Сахалинскую область представят два коллектива из островной столицы, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
В «Океан» поедут команды школы брейк-данса B-Boys connection (МБУ «ГДК «Родина», руководитель Сергей Кравченко) и Young bullets crew (МБУ «ЦНК «Радуга», руководитель Константин Кан). Оба коллектива являются участниками Сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация брейк-данса».
В эти дни на базе городского Дома культуры «Родина» полным ходом идет подготовка программы для фестиваля.
Добавим, что школа брейк-данса B-Boys connection - один из ведущих хореографических коллективов Южно-Сахалинска, лауреат и дипломант конкурсов и фестивалей областного и регионального масштаба. Коллектив вносит большой вклад в развитие хореографического искусства на территории города и области.
Школа брейк-данса B-Boys connection выступит на фестивале в категории «Современное хореографическое искусство» по направлению «Уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, хаус, локинг и т. д.)».
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