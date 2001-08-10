Сахалин присоединится к всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант»

Жителей Сахалинской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Она состоится накануне Дня народного единства 2 ноября 2018 года. Участниками просветительской акции могут стать абсолютно все жители России. Об этом ТИА «острова» сообщили в министерстве образования по Сахалинской области.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам будет дано 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте большого этнографического диктанта www.miretno.ru со 2 ноября с 10:00 до 4 ноября 23:59 будет организовано онлайн-тестирование.

Напомним, что в России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др. На Сахалине акцию поддержали более 400 участников. В этом году для проведения этнографического диктанта на территории Сахалинской области определены 18 площадок в 13 муниципальных образованиях (в прошлом году было 10 площадок). Одной из самых массовых площадок проведения мероприятия традиционно станет Сахалинский государственный университет.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте.

Правильные ответы и разбор типичных ошибок опубликуют 10 ноября, индивидуальные результаты — 12 декабря.

Площадки для написания диктанта на территории Сахалинской области:

-г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 121, средняя общеобразовательная школа № 1.

-г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 308, средняя общеобразовательная школа № 6.

-г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 244 Центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова (чительный зал).

-г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 33 СахГУ.

-г. Углегорск, ул. 8 Марта, д. 1, средняя общеобразовательная школа № 5.

-пгт. Ноглики, ул. Советская, 16, средняя общеобразовательная школа № 1.

-пгт. Тымовское, ул. Торговая, 9, средняя общеобразовательная школа №1.

-Смирныховский р-н, с. Победино, ул. Центральная, 54 а, средняя общеобразовательная школа с. Победино.

-г.Поронайск, ул. Гагарина, 5, Централизованная библиотека.

-г.Невельск, ул. Ленина, д.52 А, Централизованная библиотека.

-г. Холмск, ул. Комсомольская, д.6, средняя общеобразовательная школа № 1.

-г. Оха, ул. Советская, Районный дворец культуры.

-г. Макаров, ул. Хабаровская, 16, средняя общеобразовательная школа № 1.

-г. Корсаков, ул. Восточная, 29/1, средняя общеобразовательная школа № 5.

-г. Томари, ул. Садовая, 41, средняя общеобразовательная школа № 2.

- Южно-Курильский р-н, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская, д.1 А, средняя общеобразовательная школа пгт. Южно-Курильска.

-Южно-Курильский р-н, с. Малокурильское, ул. Терешкова, 7,

средняя общеобразовательная школа с. Малокурильское.

-Южно-Курильский р-н, с. Крабозаводское, ул. Ключевая, 16 А,

средняя общеобразовательная школа с. Крабозаводское.

Время проведения диктанта:

-9.00 – начало работы площадки;

-9.15-9.45 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участникам диктанта;

-9.45-10.00 – инструктаж по заполнению бланков;

-10.00-10.45 – написание диктанта;

-10.45-11.00 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;

-11.00 – закрытие площадок.