Творческая встреча с Сергеем Лукьяненко состоится в Южно-Сахалинске

18 ноября в 17:00 в ККЗ «Октябрь» состоится творческая встреча с писателем Сергеем Лукьяненко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГАУК "Кинодосуговое объединение".

Сергей Лукьяненко – один из самых известных российских фантастов, автор серии книг о «Дозорах», романов «Черновик», «КваZи» и многих других. Его книги многократно отмечены наградами литературных премий в области фантастической прозы.

По книгам Сергея Лукьяненко снято четыре полнометражных фильма. Несмотря на то, что фильмы по книгам писателя были встречены критиками неоднозначно, одной из главных претензий всякий раз звучит несоответствие сценария фильма и литературного первоисточника. Это само по себе говорит о качестве книг Сергея Лукьяненко. Их читают и любят не только за закрученный и лихо придуманный сюжет. В книгах Сергея Васильевича много точных наблюдений об окружающей нас действительности, о трансформации морали на фоне исторических перипетий, преследующих страну на протяжении карьеры писателя.

В рамках творческой встречи Сергей Лукьяненко расскажет о своих литературных планах, о жизни в литературе, ответит на вопросы из зала.

Это вторая в серии запланированных ГАУК «Кинодосуговое объединение» встреч с известными российскими писателями и деятелями культуры. В сентябре состоялась встреча с писателем Захаром Прилепиным.

Стоимость билетов: 300-500 рублей. Возрастное ограничение 6+. Билеты можно приобрести в кассах ККЗ «Октябрь» и «Комсомолец».