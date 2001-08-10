На Сахалине завершилась шестая экспедиция по проекту «Листая страницы памяти»

Сотрудники литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» вернулись из шестой экспедиции в рамках проекта «Листая страницы памяти». В этот раз она прошла в населенных пунктах Тымовского и Александровск-Сахалинского районов. Исследовательская группа пополнила фонды музея новыми экспонатами и встретилась с потомками людей, отбывавших каторгу на острове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Во время экспедиции в пгт. Тымовское и селе Кировское сотрудники музея книги Чехова встретились с потомками каторжан. С ними были записаны видеоинтервью, где они рассказали, как их семьи попали на каторгу.

- По рассказу одного из мужчин, который знал наш род, мой прадед попал на сахалинскую каторгу из-за того, что якобы при драке он убил своего друга околоточного, то есть участкового. Мой родственник гулял по улице со своей невестой и участковый, проходя мимо них, просвистел им вслед. Из-за этого случая завязалась драка, закончившаяся смертью и ссылкой на остров, - поделился один из потомков каторжан.

Подобные легенды и семейные истории дополняют картины, описанные Антоном Чеховым в книге «Остров Сахалин», помогают узнать малоизвестные подробности о жизни и быте людей конца XIX – начала XX века. В связи с этим проект «Листая страницы памяти» помогает восполнить пробелы в истории острова.

В селе Арково Александровск-Сахалинского района исследовательская группа встретилась с местным жителем, который показал предполагаемое месторасположение арковского почтового станка. Он поделился своими догадками о том, где и как располагались постройки дом и конюшня.

В ходе экспедиции в дар были получены экспонаты медицинского назначения, кирпичи с клеймом рыковской тюрьмы, монеты периода Александра III и Николая II, множество кованых предметов неясного назначения. Как отмечают специалисты музея, предположительно, они являются частью стяжки телеги, возможно, были декоративным элементом окна или двери. Но это еще предстоит выяснить научным сотрудникам музея. На данный момент найденные предметы требуют реставрации и консервации. Всего в музей по итогам экспедиции поступило около 70 экспонатов.

Проект «Листая страницы памяти» стартовал в 2015 году, и тогда же прошла первая встреча с потомками каторжан Сахалинской области и Приморского края в стенах музея. Целью проекта является пополнение фонда музея новыми экспонатами времен сахалинской каторги и изучение судеб сахалинских ссыльнокаторжных, участников чеховской переписи и их потомков. По итогам сезона 2016-2017 года был снят документальный фильм «Каторга. Послесловие», который показали в рамках VII Международного фестиваля «Край света» во внеконкурсной программе. На сегодняшний день уже завершились шесть экспедиций, осуществленных в рамках проекта.