Южносахалинцы встретились с Игорем Бутманом

30 октября состоялась творческая встреча преподавателей и студентов Сахалинского колледжа искусств с Народным артистом России, выдающимся отечественным саксофонистом - Игорем Михайловичем Бутманом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

Творческая встреча прошла в формате живого общения со студенческой аудиторией. Сначала маэстро рассказал о своем творческом пути и становлении музыкальной карьеры. Затем началось самое интересное- совместное музицирование! Встреча внезапно переросла в настоящий джем-сейшн. Студенты эстрадного отделения: барабанщики, трубачи, гитаристы на одной сцене с легендой отечественного джаза играли блюз, босанову и известные джазовые стандарты. Один из самых влиятельных джазменов современности Игорь Бутман продемонстрировал, как эффективно на практике можно получать новые знания и тут же применять их. Импровизировали все, даже юная школьница-саксофонистка.

Встреча состоялась с аншлагом. Гости мероприятия-студенты, преподаватели колледжа искусств, а также ученики и педагоги музыкальных школ, творческая интеллигенция и еще долго не отпускали Игоря Бутмана, пожалуй одного из самых влиятельных российских джазовых музыкантов современности, задавая профессиональные вопросы, продолжая и коридорах общаться на волнующие музыкантов темы. Маэстро пообещал, что подобные встречи, концерты и фестивали станут для Сахалинцев более частными.