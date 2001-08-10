На Сахалине пройдет Тургеневский бал
17 ноября в 18.00 в конференц-зале СахОУНБ состоится Тургеневский бал, посвящённый 200-летию со дня рождения выдающегося прозаика, поэта, публициста и драматурга. Распорядителем бала выступит заслуженный педагог, истинный любитель русской литературы Валерий Викторович Покатайкин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.
Тургеневский бал пройдёт в изысканной атмосфере светского вечера XIX века. Откроется торжественное событие полонезом – грациозным танцем польского происхождения, который имеет свою богатую историю. В ходе мероприятия гостей ожидает классическая бальная программа. Все присутствующие смогут насладиться звучанием известных русских романсов, произведений И. С. Тургенева и его современников. Также в рамках программы торжественного вечера молодые актёры представят на суд зрителей театральные миниатюры по мотивам произведений талантливого писателя, безупречного стилиста и знатока русской жизни.
Дресс-код бала: для дам ‒ вечерние платья полной длины, для кавалеров ‒ галстук-бабочка, костюм или парадная форма.
Для того чтобы попасть в список гостей, необходимо позвонить по телефону 45-25-28.
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