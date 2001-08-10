Сахалинцам расскажут о секретах удачных фото
Фотомастерская «Лист» приглашает жителей и гостей города на лекцию по истории фотографии. Спикером выступит член Союза фотохудожников России Александр Гайворон.
- Зная природу фотографии и понимая процессы, происходящие при получении изображения, расширяешь уровень понимания фотографии в целом. На лекции я покажу разные конструкции фотоаппаратов, расскажу о специфике работы с ними, какую картинку дает каждый, чтоб люди могли понимать, и в перспективе выбрать подходящий инструмент для дальнейшей самореализации в области фотографии. Каждая камера дает свои ограничения и преимущества, - объясняет Александр Гайворон.
Напоминаем, что новое сообщество призвано объединить городских любителей фотографии для развития этого популярного направления искусства. Стать участником клуба может любой желающий независимо от уровня владения фотографией.
Встреча состоится 10 ноября в 17:00 в клубе "Альтаир" МБУ "Центр молодежных инициатив" по адресу: проспект Мира, 263 б.
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