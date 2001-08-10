«17 черепов и зуб» увидят сахалинцы

18 ноября в 14:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится закрытие передвижной выставки «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском краеведческом музее.

Для вас заключительная экскурсия по выставке, награждение победителей конкурса рисунков «Мир первобытного человека без смартфона», встреча с «первобытным человеком», стрельба из лука, квест «По следам хозяина гор».

Справки по телефону: 50-50-51.