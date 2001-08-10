Фотограф с Сахалина отправился в Таиланд спасать слонов
В новом реалити-шоу «Волонтеры» зрители помогают братьям нашим меньшим в центрах по спасению животных по всему миру. Десять россиян в волонтерских центрах берутся за любую работу, порой даже неприятную, не ради денег или карьеры. Каждое спасенное от гибели животное – это высшая награда для них, сообщили ТИА «Острова» на телеканале «Живая планета».
Одним из участников программы стал фотограф и режиссер из Сахалина Евгений Тимошкин. Молодой человек много путешествует и часто на его пути встречаются опасности и преграды. Отправившись в Африку, дикие слоны приняли машину фотографа за соперника и начали проявлять агрессию. Тогда путешественнику очень повезло, так как слон не пошел до конца. Но последствия после встречи все же остались, появился страх перед большими животными. Чтобы преодолеть себя Евгений решил принять участие в проекте «Волонтеры» и заново встретитьс я с этими величественными животными, поэтому отправился в Таиланд, в центр по спасению слонов Elephants World.
В проекте Евгению предстоит столкнуться не только со своими страхами, но с ежедневным тяжелым трудом. Быть волонтером это не так уж легко, как может казаться. В центре волонтеры рано встают, чистят клетки и лечат животных, готовят для них еду, а ее нужно много: в день слон съедает 10% от своего веса, то есть почти 250 килограмм.
Сможет ли Евгений не пойти на поводу у своих страхов, станет известно 17 и 18 ноября.
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