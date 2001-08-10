«Успешных мам» Сахалина зовут поучаствовать в проекте
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает молодых мам на презентацию проекта «Успешная мама», которая состоится 26 ноября 2018 года в 15.00 в зале заседаний (1-й этаж). В рамках мероприятия потенциальные участницы проекта получат дополнительную информацию, заполнят анкету-заявку, выберут программу повышения квалификации, получат ответы на интересующие вопросы от сотрудников библиотеки и специалиста ОКУ «Южно-Сахалинский центр занятости», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Проект «Успешная мама» реализуется в Сахалинской области с января 2018 года в рамках благотворительной программы "Статус: Онлайн", проводимой в России Фондом «КАФ». Основная цель проекта - помочь женщинам, имеющим малолетних детей, усовершенствовать свои профессиональные навыки, освоить новые компетенции в области компьютерных технологий и права, стать конкурентноспособными на современном рынке труда.
На сегодняшний день обучение прошли 50 участниц проекта по образовательным программам: «Главный бухгалтер коммерческой организации», «Бухгалтер бюджетной организации», «Специалист по управлению персоналом», «Налоговые режимы малого бизнеса» и другим. Более 60 молодых мам научились составлять резюме, работать в таблице Excel и на сайте Пенсионного фонда РФ, со справочными системами «КонсультантПлюс» и «Гарант», получили навыки самостоятельного поиска работы.
Реализация проекта «Успешная мама» продолжается. В период с ноября 2018 года по март 2019 года мамы малолетних детей могут принять участие в проекте. Для этого необходимо заполнить анкету-заявку и выбрать один образовательный курс повышения квалификации. Бесплатное обучение мам будет организовано по профессиям, востребованным на рынке труда нашего региона и пройдёт в формате онлайн курсов, лекций, семинаров, практических заданий. Успешно освоившие учебный материал получат удостоверения о повышении квалификации и сертификаты о приобретённых полезных знаниях и умениях.
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