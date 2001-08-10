Сахалинская филармония стала дипломантом в четырех номинациях премии «Театр масс»

Сахалинская филармония удостоилась четырех дипломов на церемонии вручения второй национальной премии «Театр масс» в Санкт-Петербурге. Награждение проходило в культурно-досуговом центре «Московский» в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Престижные награды ежегодно присуждает Международный союз деятелей эстрадного искусства за достижения в области массовых форм театрального творчества. На соискание премии были выдвинуты многочисленные российские проекты: крупные театрализованные праздничные представления и концертные программы, проводимые на открытых площадках, стадионах и в больших концертных залах страны.

В состав жюри, председателем которого является Народный артист России Евгений Герасимов, входили известные деятели отечественной культуры: режиссеры, актеры, драматурги, музыканты, хореографы и художники.

Новогоднему шоу «Открытие Главной Ёлки Сахалина – 2017» был присужден диплом в номинации «Лучшее представление для детей и юношества».

Церемония открытия IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» удостоилась диплома за лучший фестивальный проект.

В номинации имени Исаака Дунаевского «Лучшая работа композитора» («Лучшее музыкальное оформление») награду получили Заслуженные артисты России Сергей Дурыгин и Константин Маякин за музыку, прозвучавшую в церемониях открытия и закрытия «Спасской башни на Сахалине-2017».

А в номинации имени Бетти Глан «Лучшая работа продюсера» дипломантом стал директор Сахалинской филармонии Илья Александров за организацию «Открытия Главной Ёлки Сахалина-2017».