Проект «Робинзоны Сахалина» стартует в музее книги Чехова
Проект «Робинзоны Сахалина» с 21 ноября начинает работу в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» для школьников начальных классов. За пять месяцев они узнают, как делали дом поселенцы в XIX веке, и сами попробуют его построить. В ходе реализации проекта ребята получат интересные сведения об устройстве быта жителей острова, о флоре и фауне Сахалина и многом другом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Имя известного героя романа «Робинзон Крузо» когда-то породило название особой разновидности произведений – робинзонаде. Для Сахалина эпохи пребывания А. П. Чехова это имя особо актуально, потому что первые поселенцы XIX века так же, как и Робинзон на необитаемом острове, оказавшись один на один со стихией, строили жилища, организовывали быт и заводили хозяйство. И сахалинские Робинзоны были вынуждены выживать в не менее суровых условиях, чем окружали героя Даниэля Дефо. Островная отдаленность, морской климат, обилие «диких» уголков, уникальная история заселения Сахалина породили множество сахалинских специфических «робинзоновых» проектов на местном телевидении, в краеведческой литературе и других областях. Следует отметить, что «Робинзоны Сахалина» - это первый музейный проект, который предстоит реализовать в несколько этапов.
Первым этапом в ноябре станет «Дом поселенца». Ребята узнают, как выживали на «необитаемом» острове Сахалине первые поселенцы, познакомятся с принципами постройки русского дома из сруба, который изготавливался без гвоздей, пилы и прочих инструментов. Итогом занятия станет постройка учащимися избы конца XIX века.
В мир поселенца первыми погрузятся ученики третьего класса школы № 7 Южно-Сахалинска. На первом уроке они получат «Паспорт Робинзона», который останется с каждым до конца проекта. После каждого занятия (всего их будет пять) в паспорте будет ставиться печать, подтверждающая прохождение этапа освоения острова.
В декабре реализуется вторая часть проекта, где дети познакомятся с обустройством дома и сами изготовят или раскрасят предметы быта.
Напомним, проект «Робинзоны Сахалина» стал победителем конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» от компании «Сахалин Энерджи». Проект рассчитан на учащихся с 3 по 5 классы. Идея его создания принадлежит музею книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Ассоциации музеев Сахалинской области. Впервые «Робинзоны Сахалина» презентовали на Всероссийской акции «Ночь искусств» 2 ноября.
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