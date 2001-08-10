Областной фестиваль «Оранжевое солнце» пройдет на Сахалине

Областной фестиваль самодеятельного творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Оранжевое солнце» пройдет в Южно-Сахалинске. Фестиваль состоится 01.12.2018 года в конференц-зале Сахалинской областной научной библиотеки с 13.00 до 17.00.

Цель фестиваля – выявление и объединение талантливых детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, реализующих свои творческие способности в следующих видах и жанрах искусства:

- инструментальное исполнительство;

- вокал;

- жестовое пение;

- художественное чтение;

- хореография;

- декоративно – прикладное и изобразительное искусство.

В фестивале примут участие воспитанники ГКОУ школы – интерната г.Долинска, ГБУ Центра «Преодоление», коррекционной школы «Надежда», МБДОУ № 37 «Одуванчик», МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 6 и СПС «Родные люди».

Партнёрами фестиваля выступят Региональный фонд «Родные острова» и фирменный магазин «Приморский кондитер», сообщили ТИА «Острова» в СахОУНБ.