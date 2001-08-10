Областной фестиваль «Оранжевое солнце» пройдет на Сахалине
Областной фестиваль самодеятельного творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Оранжевое солнце» пройдет в Южно-Сахалинске. Фестиваль состоится 01.12.2018 года в конференц-зале Сахалинской областной научной библиотеки с 13.00 до 17.00.
Цель фестиваля – выявление и объединение талантливых детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, реализующих свои творческие способности в следующих видах и жанрах искусства:
- инструментальное исполнительство;
- вокал;
- жестовое пение;
- художественное чтение;
- хореография;
- декоративно – прикладное и изобразительное искусство.
В фестивале примут участие воспитанники ГКОУ школы – интерната г.Долинска, ГБУ Центра «Преодоление», коррекционной школы «Надежда», МБДОУ № 37 «Одуванчик», МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 6 и СПС «Родные люди».
Партнёрами фестиваля выступят Региональный фонд «Родные острова» и фирменный магазин «Приморский кондитер», сообщили ТИА «Острова» в СахОУНБ.
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