Южносахалинцы могут посетить концерт ко Дню матери

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на большой праздничный концерт «Благодарю тебя…», посвященный Дню матери. Танцевальные и вокальные коллективы города приготовили яркую тематическую программу. Мероприятие состоится 22 ноября в 16.00 в ГДК «Родина». Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В канун прекрасного праздника - Дня матери, - который отмечается в последнее воскресенье ноября, состоится городская церемония чествования женщин, добившихся особых успехов в воспитании детей. В концерте примут участие образцовый ансамбль эстрадного танца «Плэйданс», ансамбль современного эстрадного танца «Импульс», детский вокальный коллектив «Инверсия». Своими лиричными выступлениями порадуют Лариса и Маша Качайкины, Святослав Булатов и другие артисты.

Эстрадная песня, современные и классические танцевальные номера и праздничное настроение ждут всех пришедших. Телефон для справок и коллективных заявок 50-50-92.