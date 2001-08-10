«Путь к Сахалину» пройдет в областной библиотеке

5 декабря в 16.00 в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоится тематический вечер «Путь к Сахалину», посвящённый 165-летию со дня начала первой экспедиции

Н. В. Рудановского на Сахалин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.

Имя Николая Васильевича Рудановского связано с деятельностью Амурской экспедиции легендарного адмирала Г. И. Невельского, началом освоения природных богатств острова, изучением его природы, коренного населения и основанием новых русских поселений на Сахалине.

Важным итогом исследований морского офицера явилось описание восточного берега заливов Анива и Мордвинова, составление лоции и карты средней и южной части Сахалина, перепись аборигенного населения.

В мероприятии примут участие: Евгения Александровна Пашенцева, заведующий отделом истории Сахалинского областного краеведческого музея; Сергей Алексеевич Пономарев, председатель Сахалинского областного отделения Российского географического общества; Владимир Ильич Сайган, судомоделист из г. Корсаков; Наталья Егоровна Сырхаева, поэтесса из г. Невельск.