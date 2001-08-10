Оценивать юмор сахалинских КВН-щиков будет Дмитрий Бушуев

22 ноября на сцене киноконцертного зала «Октябрь» состоится финальная игра Сахалинской лиги КВН. Искрометный юмор продемонстрируют 4 команды. Оценивать шутки островитян будет компетентное жюри, председателем которого станет известный российский юморист, капитан команды КВН «Вятка» (Высшая лига КВН) Дмитрий Бушуев, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

- Сахалинский КВН значительно отличается от того, что я видел в других регионах страны – у вас из четырех команд, участвующих в финале, три школьных, и при этом хорошего качества. Это меня приятно удивило. Я считаю, что чем раньше человек начинает заниматься КВН, тем больше у него возможностей для творческого развития, ну и тем больше плюсов он сможет в будущем принести своему региону, - поделился впечатлением Дмитрий.

Командор «Вятки» отметил, что далеко не во всех регионах существует такая тенденция, а иногда случается и, наоборот – в КВН играют взрослые люди. Как отмечает Дмитрий, если на сцену будут выходить школьники, то постепенно выступать начнут все – студенты, аспиранты и взрослые.

В финале встретятся «СОШ 157» сборная команда КВН из Охи, команда КВН «Карамель» СОШ № 3 Южно-Сахалинска, команда «Проспект Мира» сборная школ Южно-Сахалинска, и команда «Сборная проводников» Сахалинского института железнодорожного транспорта. Именно они смешнее всех шутили на протяжении всего сезона и прошли через череду отборов, самый сложный из которых состоится завтра.

- На предстоящую игру я хочу пожелать ребятам получить удовольствие от игры и поменьше волноваться. А зрителю прийти, поддержать команды, в любом случае это КВН, будет смешно, и даже удивительно, - добавил Дмитрий Бушуев.

Заключительная игра начнется в 16.00 часов. Вход для зрителей и болельщиков свободный.