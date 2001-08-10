Школьники в Южно-Сахалинске начали проходить курс выживания на необитаемом острове

Южно-сахалинские школьники начальных классов начали проходить пятимесячный курс по выживанию на необитаемом острове в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 21 ноября. В проекте «Робинзоны Сахалина» примут участие пять школ островной столицы. И первыми стали ученики СОШ № 7, сообщили ТИА «Острова» в музее.

- Наверное, вы знаете героя романа Даниеля Дефо Робинзона Крузо и помните, как он выживал на необитаемом острове, как был вынужден бороться со стихией, добывать пищу, строить дом и многое другое. Когда мы придумывали название проекту, хотели представить для вас историю каторги и рассказы о первых поселенцах Сахалина в качестве робинзонады. С сегодняшнего дня вы станете Робинзонами. Думаю, вам очень понравится. Проект мы презентовали в начале ноября на «Ночи искусств», и в тестовом режиме его успели опробовать несколько сотен людей в тот день. А сегодня вы первыми официально начинаете курс выживания, - поприветствовала заместитель директора музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Анастасия Степаненко.

Прежде чем школьники приступили к выполнению заданий, им рассказали об истории Сахалина и первых поселенцах острова, а также познакомили с принципами постройки русского дома из сруба. Для детей стало открытием, что тогда избы делали без гвоздей и пилы, и нужен был только топор.

- Во время прохождения тренинга по созданию проектов в клубе «Бумеранг» мы рассматривали предметы быта XIX века, принесенные нашим директором музея книги Евгенией Павловной Фирсовой. И тогда у нас родилась идея показать детям быт и культуру Сахалина того времени. Мы начали искать, как творчески это воплотить, чтобы было и познавательно, и интересно, - рассказала методист по музейно-образовательной деятельности и куратор проекта «Робинзоны Сахалина» Александра Шлык.

После того, как школьники прослушали лекцию, они отправились строить домик поселенца. Как отметила классный руководитель 3 класса СОШ № 7 Екатерина Алексеева, такие занятия дают ребятам много эмоций, знаний и помогают сплотиться.

- Детей больше всего привлекает какая-то практическая деятельность. Конечно, они могут послушать лекцию и задать вопросы, но когда они делают что-то своими руками, у них в глазах появляется огонек. После комплекса всех занятий по проекту ожидаю, что мой класс станет наиболее сплоченным. Смотря по тому, как они собирают домик, видно, что детям очень нравится, - рассказала Екатерина Алексеева.

- Я согласна с некоторыми одноклассниками, что были некоторые споры в команде при строительстве избы. Например, мы не могли поделить между собой детали, и все старались лезть вперед, чтобы самим все сделать. Однако, в конце концов, мы смогли решить эти проблемы и построить дом. Мне все очень понравилось, - поделилась впечатлениями ученица 3 класса Анастасия Сушкевич.

Завершив строительство дома, дети сфотографировались и получили «Паспорта Робинзонов». В «документе» школьникам будут делать отметки о прохождении курсов выживания.

В настоящее время в музейной робинзонаде принимает участие около 150 детей.