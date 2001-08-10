Спектакль Чехов-центра вошел в специальную программу «Золотой Маски»
Спектакль Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова «Собачье сердце» вошел в афишу «Маски Плюс» - программы самого престижного театрального фестиваля России «Золотая Маска». Напомним, постановка появилась в репертуаре Чехов-центра благодаря режиссерской лаборатории, где за эскиз режиссера из Санкт-Петербурга Олега Еремина проголосовало большинство зрителей. Премьеру спектакля, который стал смелой трактовкой известной повести Михаила Булгакова, сыграли в сахалинском театре 24 марта 2018 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.
В адрес Чехов-центра пришло письмо от дирекции Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска». «Участие в «Маске Плюс» становится для коллектива мощным стимулом развития, поиска новых идей и форм, содействует укреплению контактов между театральными профессионалами. В формировании афиши «Маски Плюс» принимают участие ведущие театральные критики. Мы рады сообщить, что в афишу программы в этом году отобран спектакль Вашего театра “Собачье сердце”», - говорится в письме-приглашении.
По словам директора Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова, планируется, что программа «Маска Плюс» пройдет в Москве с 25 февраля по 10 марта 2019 года. «В ней примут участие 15 театральных коллективов, среди которых впервые в истории сахалинского театра будет показан спектакль Чехов-центра. Испытываю огромное чувство гордости за коллектив и верю, что это событие, действительно, даст нам стимул расти и развиваться дальше, радуя наших зрителей интересными премьерами», - отметила Татьяна Николаевна.
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