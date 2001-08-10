Итоги сезона КВН-2018 подвели в Южно-Сахалинске

Финал КВН состоялся в киноконцертном зале «Октябрь». За звание лучших юмористов боролись 4 команды. На сцене встретились «СОШ 157» сборная школ из Охи, команда КВН «Карамель», представляющая среднюю школу № 3 Южно-Сахалинска, "Проспект Мира" сборная школ областного центра и команда студентов "Сборная проводников" Сахалинского института железнодорожного транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Мы как типичные КВН-щики начали делать все в последний момент. За три дня написали шутки. В последнюю ночь собирались, поспали всего два часа, и вот выходим на сцену, - поделилась участница команды «Сборная проводников» Екатерина Дечкова.

Финальная игра сезона прошла под названием «Лёд тронулся». Команды соревновались в трех конкурсах. Сахалинцы сыграли приветствие, порадовали зрителей на музотлоне, где исполнили коропули, так в мире КВН называют небольшие шутливые песни, а также показали свои музыкальные фристайлы.

Юмор островных команд оценивало компетентное жюри. Его возглавил финалист высшей лиги КВН этого года, командор команды «Вятка» Дмитрий Бушуев. До игры он встретился с сахалинцами, где ответил на вопросы школьников, рассказал о том, как лучше писать шутки, собирать команду и выступать.

- Совет я им дал только один: нужно продолжать играть в КВН. Кому-то нужно 4 года, а кому-то двадцать лет, но главное не сдаваться. Постепенно выточится свой своеобразный стиль, потому что в этой игре важна изюминка. Без этого команда будет проигрывать, - подчеркнул Дмитрий Бушуев. – Я впервые здесь, и меня приятно удивило, что много молодых КВН-щиков. Есть такое выражение: если в регионе в КВН играют школьники, скоро в него будут играть все.

Квн-щики сыпали шутками на различные темы: детские лагеря, обслуживание в поликлиниках, жизненные курьезы и многое другое. Школьники не боялись обращаться к членам жюри. Дмитрию Бушуеву подарили пакет корюшки, которую тут же забрал липовый сотрудник Роспотребнадзора, к Андрею Хапочкину обратились насчет спортивной площадки во дворе, а члены команды из Охи упоминали несколько раз мэра своего городского округа. На сцену выходили шутить родители школьников, а также их наставники. Юные островитяне пытались удивить разными форматами: делали рекламу своему городу и сравнивали себя с милыми животными.

- Жалко, что была всего 5-бальная система. Дал бы всем оценку 10. Очень понравилось у всех, что корректные шутки в отношении власти. Предлагаю, кстати, Татьяне, которая шутила про двор, завтра встретиться и обсудить все вопросы по спортплощадке. И еще есть предложение, чтобы Татьяна возглавила женское сахалинской движение ворк-аута, - шутливо обратился к участникам председатель областной думы Андрей Хапочкин.

Лучшим актером сезона КВН 2018 стал Илья Алешкевич из команды «Проспект Мира», награду лучшей актрисы забрала участница команды «Карамель» Татьяна Степанова.

Отдельный приз от спонсора мероприятия получил Богдан Колин, приглашенный КВН-щик из команды «Интерверсия» (г. Холмск). На игре он выступал в составе команды «СОШ 157».

Диплом третьей степени отправился команде «Проспект Мира». Эти же ребята забрали приз за лучшую шутку игры.

Диплом второй степени получила команда средней школы №3 «Карамель». Девушки также показали лучшее приветствие на игре.

Победителями сезона КВН-2018 стали участники команды «СОШ 157» из Охи, их же наградили дипломом за лучший музыкальный фристайл.

- Это просто непередаваемые ощущения. Очень рады, что даже не описать. Мы очень старались, выложились на максимум, - поделились эмоциями победители игры.

За последний год движение КВН в Сахалинской области получило новое развитие. Помимо многочисленных команд КВН юниоров в Лиге участвовало 8 команд сахалинских вузов и ссузов. Насыщенный сезон состоялся при поддержке министерства спорта, туризма и молодёжной политики островного региона, при участии регионального представительства "Всероссийской Юниор-Лиги КВН" и Высшей Лиги КВН Международного Союза КВН.