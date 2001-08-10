Томаринских мам поздравили концертом и видеообращением юных жителей
Накануне, 25 ноября,, весь мир отмечал добрый и светлый праздник – «День матери». Томаринцы не остались в стороне. Женщин, подаривших нам жизнь, поздравили воспитанники детских садов, школ и коллектив РДК, организовавший, праздничный концерт. Мероприятие собрало больше 200 зрителей.
Самым приятным подарком для мам, безусловно, являются поздравления от детей. Со сцены свои творческие таланты проявили малыши детского сада №7, исполнив песню «Мама». Юных артистов поддержали творческие коллективы РДК, подарив женщинам тематический концерт.
Отдельно со сцены отметили настоящих героинь нашего времени – многодетных матерей. В Томари 13 женщин удостоены ордена материнской славы. Они все воспитывают от семи до девяти детей.
Закончился концерт видеопоздравлением от юных томаринцев. В преддверии праздника, коллектив РДК записал интервью с воспитанн иками детских садов и школьниками. Ребята рассказали, кто для них мама. Виновниц торжества настолько растрогали искренние слова детей, что некоторые не смогли сдержать слез.
Кроме того, жительницы Томари запустили в социальных сетях акцию. Женщины составляли коллажи из фотографий с детьми и отмечали их «хэштегом» «ЯМама».
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