Гончарная мастерская в Музее медведя ждет новых учеников

В гончарной мастерской «Музея медведя» завершила работу выставка «Глиняная сказка». Посетители смогли полюбоваться более чем двумя сотнями работ южносахалинцев, делающих первые шаги на пути к гончарному искусству. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Мероприятие стало творческим финалом реализации проекта в рамках грантового конкурса «Мы и наш город». На средства муниципалитета была приобретена печь для обжига готовых изделий. Авторский коллектив проекта на привлеченные средства также купил расходные материалы, наполнил содержательную часть обучения экскурсиями, рассказами об истории развития этого ремесла с демонстрацией видеороликов. Теоретическую подготовку дополняли мастер-классы. Всего за полгода обучение прошли около тысячи человек.

- Завершив один поток, мы подготовились к новым встречам с теми, кто хочет попробовать себя в этом виде творчества. Ну а мастера – педагоги музея с радостью обучат всем тонкостям гончарного дела. К сожалению, гончарное искусство не так развито на Сахалине, как в других регионах России. Благодаря конкурсу социальных проектов «Мы и наш город» мы смогли привлечь внимание людей всех возрастов к этому направлению традиционного русского промысла, - рассказала один из педагогов, мастер по гончарному делу Анна Дымкова.

Мастерская продолжает свою работу. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 22-72-83, 26-05-97.

Как рассказала начальник отдела по работе с общественностью администрации Южно-Сахалинска Татьяна Кононенко, заявки на соискание гранта принимают от некоммерческих организаций и физических лиц. Прием заявок на 2019 год начнется в январе.

Предельный размер субсидии на социальный проект составляет 200 тысяч рублей. За время существования конкурса было профинансировано свыше 250 инициатив в области образования, патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья, культуры, спорта, защиты окружающей среды. Получить необходимую информацию и помощь в оформлении заявок можно, обратившись в отдел по телефону 300-814 (доб. 7).