Сахалинский зоопарк отпразднует 25-летие в грядущую субботу

1 декабря Сахалинский зооботанический парк приглашает жителей островного региона на праздничное мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания. Как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, гостей ждет большая игровая программа для детей и взрослых с веселыми конкурсами и призами от зоопарка.

Дарить хорошее настроение и радовать своих гостей вместе с сотрудниками зооботанического парка вызвались аниматоры из студии детского праздника «Пчёлка». В их копилке развлечений - зажигательные танцы, флэшмобы, представление фокусника, массовые игры, и это только часть праздничной программы.

Любознательные и самые эрудированные смогут принять участие в интеллектуальной игре. Победитель получит ценный подарок.

Ростовые куклы – любимые герои сказок - придадут особую праздничную атмосферу, с ними можно будет сделать сэлфи на память, пожать лапу и обняться.

Кульминационным моментом юбилейного мероприятия станет розыгрыш призов. Уйти из зоопарка не с пустыми руками, а с санками, набором сувенирной продукции от зоопарка или главным призом – планшетом - очень просто. Для этого необходимо приобрести входной билет в зоопарк и на обратной его стороне записать номер своего сотового телефона. Билет следует опустить в лототрон.

После розыгрыша всех гостей ждет сладкое угощение с праздничным чаепитием.