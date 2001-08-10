Сахалинский зоопарк отпразднует 25-летие в грядущую субботу
1 декабря Сахалинский зооботанический парк приглашает жителей островного региона на праздничное мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания. Как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, гостей ждет большая игровая программа для детей и взрослых с веселыми конкурсами и призами от зоопарка.
Дарить хорошее настроение и радовать своих гостей вместе с сотрудниками зооботанического парка вызвались аниматоры из студии детского праздника «Пчёлка». В их копилке развлечений - зажигательные танцы, флэшмобы, представление фокусника, массовые игры, и это только часть праздничной программы.
Любознательные и самые эрудированные смогут принять участие в интеллектуальной игре. Победитель получит ценный подарок.
Ростовые куклы – любимые герои сказок - придадут особую праздничную атмосферу, с ними можно будет сделать сэлфи на память, пожать лапу и обняться.
Кульминационным моментом юбилейного мероприятия станет розыгрыш призов. Уйти из зоопарка не с пустыми руками, а с санками, набором сувенирной продукции от зоопарка или главным призом – планшетом - очень просто. Для этого необходимо приобрести входной билет в зоопарк и на обратной его стороне записать номер своего сотового телефона. Билет следует опустить в лототрон.
После розыгрыша всех гостей ждет сладкое угощение с праздничным чаепитием.
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