Новогодние спектакли смогут посетить сахалинцы в театре Чехова

С 24 декабря в Чехов-центре стартует новогодний марафон. Уже традиционно сахалинский театр предлагает для ребят дошкольного и младшего школьного возраста новогодние спектакли, а также утренники и выездные представления, для старшеклассников – серию новогодних вечеринок. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

На большой сцене театра для юных зрителей будет показана сказка «Волшебное королевство». Постановкой спектакля занимается режиссер Наталья Шаркова. «Это будет не совсем обычная новогодняя сказка, а настоящий новогодний детектив! Герои нашей истории - жители сказочного кондитерского королевства, которые изготавливают к Новому году детям сладкие подарки. И вдруг они узнают, что работа сладкой фабрики остановилась. Теперь им предстоит разгадать тайну, что же случилось и кто виноват в том, что мальчишки и девчонки могут остаться без новогодних сладостей. Спасти королевство поможет дружба и вера в чудеса. Я думаю, этот спектакль придется по душе не только детям, но и их родителям», - рассказала о постановке Наталья. После сказочного представления для маленьких гостей и их родителей праздник продолжится в фойе второго этажа, где герои сказки проведут для них незабываемый утренник.

Для выездных представлений артисты Чехов-центра покажут сказку «Медведь, который не верил в Деда Мороза» в постановке художественного руководителя театра Александра Агеева. Это увлекательная сказка-утренник про жителей сказочного леса – Зайца, Белку и Ежика, которые вовсю готовятся к любимому празднику. Их радостный шум будит спавшего в берлоге Медведя, который не верит в глупые рассказы про Новый год и Деда Мороза. Перед лесными жителями стоит непростая задача - научить ворчуна поверить в новогодние чудеса. История для самых маленьких – это удивительная история про дружбу, радость и настоящее новогоднее веселье!

Для подростков от 12 до 16 лет в Чехов-центре пройдет серия традиционных вечеринок SNOW CONTACT. В этом году главной темой новогодних дискотек станут комиксы про супергероев. Также будут музыка, световое и лазерное шоу, танцевальная конкурсная программа, диджей и ведущий Ice Man.